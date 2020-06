CRIF: V Česku v květnu přibylo osobních bankrotů i návrhů na ně

Praha - V Česku bylo v květnu vyhlášeno 1458 osobních bankrotů, o 104 více než v dubnu. Tehdy ale šlo o nejnižší počet od června 2019, tedy od zpřístupnění insolvence většímu počtu lidí. Zároveň bylo podáno 1215 návrhů na osobní bankrot, o 76 více než v předchozím měsíci. Vyplývá to ze statistik společnosti CRIF - Czech Credit Bureau, které má ČTK k dispozici.

"Počet návrhů na osobní bankrot zůstal v květnu poměrně nízký a druhý měsíc v řadě byl nižší než počet vyhlášených osobních bankrotů. K tomu sice občas dochází, ale ne dva měsíce po sobě," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. Ve druhé polovině roku lze podle ní očekávat jak růst počtu návrhů na osobní bankrot, tak i počtu osobních bankrotů.

Nejvíce osobních bankrotů bylo v květnu vyhlášeno v Jihomoravském kraji (206), v Ústeckém kraji (191) a v Moravskoslezském kraji (176). Nejméně osobních bankrotů bylo naopak vyhlášeno v Karlovarském kraji (45) a na Vysočině (52).

Lidé mohou od loňského června nově buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 procent dlužné částky. V prvním případě jde o jakési zrychlené oddlužení, využitelné zejména v případě nižších dluhů. Ve druhém případě je oddlužení splněno, jestliže po dobu pěti let od schválení oddlužení dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí k uspokojení pohledávek svých věřitelů.

Počet osobních bankrotů Počet návrhů Leden 2019 1036 972 Únor 2019 946 1067 Březen 2019 1219 1168 Duben 2019 1021 1006 Květen 2019 1267 1351 Červen 2019 926 2227 Červenec 2019 2102 2653 Srpen 2019 2148 2337 Září 2019 2149 2077 Říjen 2019 2091 2199 Listopad 2019 2064 2228 Prosinec 2019 1516 1776 Leden 2020 1809 1662 Únor 2020 1838 1983 Březen 2020 1515 1892 Duben 2020 1335 1146 Květen 2020 1458 1215

Zdroj: CRIF