Crew Dragon se chystá k druhému pokusu dopravit astronauty na ISS

Mys Canaveral - Astronauti NASA Robert Behnken a Douglas Hurley se dnes napodruhé pokusí s novou lodí Crew Dragon ukončit devítiletou závislost USA na ruských lodích Sojuz při přepravě mezi Zemí a Mezinárodní vesmírnou stanicí (ISS). Ve středu večer SELČ odlet v původním plánovaném termínu zmařily nepříznivé povětrnostní podmínky.

Jde o první let amerických astronautů americkou lodí z území Spojených států od roku 2011, kdy NASA ukončila program raketoplánů. Úřad proto také tuto událost označil jako Launch America (Start Amerika). Historické je ale zejména to, že do vesmíru dostane lidskou posádku poprvé soukromý dopravce. Crew Dragon i nosná raketa Falcon 9 patří společnosti SpaceX podnikatele Elona Muska.

Odložený start z historického startovacího komplexu 39A Kennedyho vesmírného střediska na floridském mysu Canaveral je dnes stanovený na 21:22 SELČ. Pokud vše proběhne podle plánu, Crew Dragon na orbitálním komplexu přistane o 19 hodin později, v neděli v 16:29 SELČ.

Předpovědi expertů amerických vesmírných sil na počasí však v pátek nebyly pro sobotní start povzbudivé - je jen padesátiprocentní šance, že podmínky budou vhodné. Jestliže počasí zmaří i druhý pokus, je v záloze třetí možnost odletu v neděli ve 21:00, kdy je naděje na lepší povětrnostní situaci zatím šedesátiprocentní.