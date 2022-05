Creditas: Češi letos vydávají více peněz za jídlo a domácnost, šetří na dárcích

Praha - Češi letos vydávají více peněz za jídlo, domácnost i mazlíčky. Šetří naopak na dárcích a o něco méně spoří. Vyplývá to ze srovnání struktury výdajů uživatelů bankovnictví Creditas, podle kterého zdražování začíná mít výrazný vliv na spotřebitelské chování. Banka to sdělila ČTK.

"V porovnání letošního a loňského prvního kvartálu nejvíce narostly výdaje spojené s domácností, a to o 38 procent. Vliv na to má jak zdražování energií, tak růst cen stavebních prací a materiálů, nábytku a vybavení domácností," uvedl hlavní ekonom Creditasu Petr Dufek. O 14 procent vzrostly výdaje za potraviny a domácí mazlíčky. Méně peněz Češi vydávali naopak za dárky, a to o čtvrtinu. O 16 procent méně prostředků si odkládali na úspory.

Creditas automaticky řadí uskutečněné výdaje do kategorií. Díky tomu bylo možné srovnat ve vybraných kategoriích celkový objem plateb na začátku roku 2022 a 2021. "Češi dál nadprůměrně spoří, ale ve srovnání s loňským prvním kvartálem byl přírůstek úspor nižší. Roli v tom samozřejmě hraje snížení objemu peněz, které je možné v časech rostoucí inflace vůbec uspořit. Někteří stále ještě váhají i kvůli důsledkům situace na Ukrajině s dlouhodobějšími investicemi a zaměřují se primárně na termínované, respektive spořicí vklady,“ upozornil Dufek.

Nadprůměrný růst výdajů za potraviny, který výrazně přesahuje inflaci, lze podle něj přiřadit nejen jejich zdražení, ale také tomu, jak se lidé vrátili do hypermarketů, kde nákupy spadají do kategorie ´potraviny´. V prvním kvartálu roku 2021 nákupy značně omezily lockdowny. Pokles objemu výdajů se dotkl položky dárků. Souhrnně na ně šlo o 27 procent méně. Pokles počtu kupovaných dárků byl nižší, jen zhruba pětinový. "Zjednodušeně můžeme říct, že Češi v prvním kvartálu kupovali méně dárků, ale o něco dražších než před rokem,“ podotkl ředitel digitálního bankovnictví Creditasu Zdeněk Grossman.

Celkově data ukazují na to, že inflace do značné míry mění spotřebitelské chování a pravděpodobně dál měnit bude. Podíl nákladů spojených s bydlením letos a nejspíše i v příštím roce výrazně vzroste na úkor výdajů, které domácnosti v posledních letech směřovaly do oblasti volného času či úspor.

Agregovaná data odrážejí reálné výdaje klientů Creditasu s běžným účtem, tedy asi 150.000 lidí z celé ČR. Zatímco statistici srovnávají cenu stále stejného spotřebního koše, kde má každé zboží svou váhu, data z bankovnictví ukazují, o kolik více celkově lidé vydávají v jednotlivých kategoriích.