Credit Suisse a Nomura kvůli úpadku hedgeového fondu očekávají výraznou ztrátu

Curych/Tokio - Švýcarská bankovní skupina Credit Suisse očekává v prvním čtvrtletí výraznou ztrátu, která jí vznikne v důsledku potíží jednoho velkého hedgeového fondu ve Spojených státech. Banka dnes uvedla, že ztráty prozatím nelze kvantifikovat, další informace poskytne, až situaci podrobněji vyhodnotí. Akcie banky v úvodu obchodování odepisovaly kolem 13 procent. Credit Suisse fond nejmenovala, podle zdrojů agentury Reuters jde o Archegos Capital. Ztráty kvůli tomu očekává i japonská finanční skupina Nomura.

Credit Suisse uvedla, že fond doplatil na takzvaný margin call. Podobné potíže má v této souvislosti více bank, uvedla Credit Suisse, aniž tyto finanční ústavy jmenovala.

"Vzhledem k tomu, že fond nesplnil závazky z úvěru, Credit Suisse a několik dalších bank začalo z těchto pozic vystupovat," píše se ve sdělení druhé největší švýcarské banky.

Margin call je situace, kdy makléřská společnost vyzve klienta, aby na svůj účet doplnil další peníze. Děje se to tehdy, pokud klient obchoduje s penězi vypůjčenými od makléřské společnosti. V takovém případě totiž za vypůjčené peníze ručí hodnotou portfolia, pokud ale hodnota portfolia klesne tak, že už na krytí úvěru nestačí, musí klient chybějící peníze dodat. Jestliže to neudělá, začne makléřská společnost jeho investice z portfolia rozprodávat, aby minimalizovala riziko ještě větších ztrát. Patrně to se stalo i nyní v případě Credit Suisse a dalších bank, které uvedenému hedgeovému fondu půjčily peníze na obchodování.

Snaha co nejrychleji zlikvidovat pozice hedgeového fondu na konci minulého týdne vedla k propadu cen akcií, kterých se výprodej týkal, uvedla s odkazem na svůj zdroj agentura Reuters. Nomura v této souvislosti dnes upozornila, že jí hrozí ztráta až dvě miliardy dolarů (asi 43 miliard Kč).