ČR zatím nevydala doporučení občanům opustit Ukrajinu, situaci sleduje

Praha - Česká republika zatím nevydala doporučení svým občanům, aby opustili území Ukrajiny, jak to udělaly Spojené státy či Velká Británie. ČTK to dnes sdělila mluvčí ministerstva zahraničí Lenka Do. Česká diplomacie situaci na Ukrajině a jejích hranicích pečlivě monitoruje, denně se kvůli ní schází pracovní skupina. Konkrétní kroky k zajištění bezpečnosti občanů a českého majetku koordinuje ČR v rámci Evropské unie a s dalšími spojenci.

Británie dnes doporučila svým občanům, aby opustili Ukrajinu, dokud k tomu mohou využít komerční prostředky. Bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan vyzval Američany, aby ze země odcestovali do 24 až 48 hodin, ruský útok na Ukrajinu by podle něj mohl začít kdykoli v nadcházejících dnech, pravděpodobně leteckými údery.

Česká diplomacie situaci na Ukrajině a kolem jejích hranic podle mluvčí pečlivě monitoruje pomocí platných krizových mechanismů. "Každý den se na MZV schází pracovní skupina k Ukrajině. Podobné doporučení jako USA nebo Velká Británie jsme pro české občany zatím nevydali," uvedla Do.

Černínský palác podle ní podniká konkrétní kroky pro zajištění bezpečnosti občanů. "Další postup MZV koordinuje v rámci EU a s dalšími spojenci," doplnila. Nadále platí doporučení necestovat do příhraničních oblastí na severu a východě Ukrajiny, uvedla. "Dále vyzýváme české občany, kteří se nacházejí na území Ukrajiny, aby se registrovali v systému DROZD," doplnila Do.

Rusko v posledních měsících shromáždilo u ukrajinských hranic desítky tisíc vojáků. Vyvolalo tím obavy Kyjeva i Západu, že se připravuje na vojenskou ofenzivu proti Ukrajině. Moskva popírá, že má v plánu sousední zemi napadnout, naopak tvrdí, že má obavy o vlastní bezpečnost. Od USA a NATO žádá Rusko kromě jiného záruku, že aliance nepřijme Ukrajinu za svého člena. Západ požadavek odmítá.

Ukrajinu začátkem týdne společně s ministry zahraničí Slovenska a Rakouska navštívil šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti). Cesta podle něj vyjádřila podporu nezávislosti země. Ruské požadavky, aby se NATO zavázalo nepřijmout Ukrajinu za svůj členský stát, označil Lipavský za nepřijatelné.