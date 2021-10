ČR zasáhl silný vítr, lámal stromy a ničil střechy, bez proudu je 270.000 míst

Silný vítr v Libereckém kraji láme stromy, neprůjezdné jsou kvůli tomu některé silnice i železniční tratě. V Jestřebí na Českolipsku do jednoho stromu najel krátce po 12:00 vlak se 17 lidmi. Nikomu se nic nestalo, řekl ČTK krajský mluvčí hasičů Jakub Sucharda. K popadaným stromů měli hasiči podle něj do 13:00 kolem 80 výjezdů.

Kvůli silnému větru bylo kolem 13:30 podle mluvčí ČEZ Distribuce Soni Holingerové v Libereckém kraji bez elektřiny zhruba 33.000 domácností. "Máme 29 poruch na vedení vysokého napětí. Průběžně se to ale mění, některé poruchy odstraníme, další přibudou. Jsou převážně v okrese Liberec, " dodala Holingerová. Radnice v Liberci preventivně uzavřela městské hřbitovy. Zákaz vstupu platí do dnešních 20:00, dodala mluvčí radnice Jana Kodymová.

Podle Suchardy dopoledne zasahovali hasiči zejména na Českolipsku a Liberecku. "Stromy začaly hodně padat kolem 11:00. Prognóza je, že uklidňovat se to má kolem 15:00," uvedl Sucharda. Hasiči vyjíždějí hlavně k popadaným stromům na silnici. Uzavřené nebo s omezeným průjezdem bylo kolem 13:30 zhruba deset silnic v kraji. Popadané stromy také zastavily provoz na některých železničních tratích, třeba z Liberce do Frýdlantského výběžku či na Chrastavu nebo mezi Českou Lípou a Novým Borem.

Silný vítr podle Suchardy poškodil také střechu prázdné budovy v Purkyňově ulici v České Lípě, sroloval část střechy na bytovém domě v Zákupech a poškodil jednu střechu na náměstí ve Frýdlantu.

Plzeňský kraj

Už více než 200 výjezdů k vyvráceným a polámaným stromům a větvím mají kvůli dnešními silnému větru hasiči v Plzeňském kraji. Stromy vítr sráží na celém území kraje, padají na silnice i na koleje, řekl ČTK řídící důstojník krajských hasičů. Podle dostupných informací se události obešly bez zranění. Do několika stromů spadlých na koleje najely vlaky. Plné ruce práce mají i energetici, kteří odstraňují závady na elektrickém vedení. Bez proudu je nyní v kraji 20.000 domácností, řekla ČTK regionální mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. Kvůli větru se na zbytek dnešního dne zavřela plzeňské zoologická zahrada.

Energetici vzhledem k varování meteorologů posílili na dnešek call centra i pracovní týmy v terénu. Aktuálně řeší v kraji 30 poruch na vedení vysokého napětí. Nejčastější příčinou poruch je pád stromu nebo větví na vedení, řekla Holingerová. Nejvíc poruch je podle ní na severním Plzeňsku, Klatovsku, Tachovsku a Domažlicku. V sousedním Karlovarském kraji je podle Holingerové bez proudu na 21.000 odběratelů.

Vítr působí problémy i na železnici. Po na několika místech dnes vlaky najely do stromů spadlých do kolejí nebo zastavily před nimi. Překážky se průběžně odstraňují. Například dopoledne najel do stromu Západní expres z Prahy do Mnichova u České Kubice na Domažlicku, osobní vlak najel na strom na trati mezi Běšinami a Nemilkovem na Klatovsku a také mezi Kasejovicemi a Nepomukem, řekla ČTK mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová. Události se obešly bez zranění. Před stromy spadlými do kolejiště zastavily také například vlaky u Bezdružic, dále na trati mezi Poběžovicemi a Bělá nad Radbuzou nebo na trati mezi Tachovem a Planou.

Podle mluvčího krajských hasičů Petra Poncara mají hasiči za dnešek do 13:30 již 212 událostí spojených se silným větrem. "Zasahujeme napříč celým krajem. Nejvíce Tachovsko, Domažlicko a Klatovsko, v těsném závěsu následují i ostatní okresy," řekl. V Caparticích na Domažlicku spadl na auto strom, v Klatovech vichr strhl střechu na panelovém domě, silnici mezi Horažďovicemi a Velkým Borem na Klatovsku kolem poledne zablokoval nákladní automobil, u něhož silný vítr převrátil přívěs. Události se obešly bez zranění.

Policejní mluvčí Eva Červenková ČTK řekla, že policie eviduje desítky telefonátů kvůli počasí. "Silný vítr komplikuje dopravu v celém kraji, kde je přes komunikace popadáno několik stromů nebo elektrické vedení. Evidujeme i převrácená vozidla či dopravní nehody. Nejvážnější situace je v příhraničních oblastech," uvedla.

Praha

Silný vítr komplikuje dnes odpoledne provoz tramvají v Praze, několik linek jezdí odklonem a téměř všechny mají zpoždění. Problémy jsou také na železnici i na letišti, kde nebylo možné přistavit k letadlům pojízdné schody. Pro zbytek dne zavřela trojská zoo nebo zahrady u Pražského hradu. Hasiči měli do 14:00 zhruba 160 výjezdů, hlavně ke spadlým stromům a uvolněným plechům. Záchranáři evidují kvůli větru asi deset úrazů. Informovali o tom na twitteru. Magistrát doporučil lidem nechodit do lesů a městských parků.

"Z důvodu silného větru dochází v provozu MHD k omezením na několika místech," uvedl dopravní podnik. Seznam výluk aktualizuje na svém webu. Některá omezení trvají pouze několik minut. Zpoždění mají prakticky všechny spoje.

Také na železnici musejí cestující počítat se zdržením. "Kvůli silnému větru je vydán rozkaz o opatrné jízdě vlaků pomalou jízdnou. V téměř celé železniční síti může docházet ke zpoždění vlaků," uvedla na twitteru pražská integrovaná doprava (PID). Také ona dotčené linky aktualizuje na svém webu.

Letiště kvůli silnému větru nemohlo po poledni přistavit nástupní mosty ani schody pro přílety a odlety. Cestující v letadlech, která přiletěla do Prahy, proto museli setrvat na svých místech a nemohli vystoupit. Problém se podařilo vyřešit před 14:00, všichni lidé tak jsou již z letadel venku. Výstraha silného větru ale platí na letišti do 15:30, do té doby může být provoz omezen.

V terénu jsou všechny jednotky hasičů, včetně dobrovolných. Museli zasahovat například v Zenklově ulici, kde se uvolnila část střechy, podobný problém byl také v Řeporyjích. V oboře Hvězda spadlo několik stromů. "V souvislosti se silným větrem, který dnes zasáhl území hlavního města, dochází v pražských parcích a lesích k padání větví stromů a dalším rizikům, kvůli kterým doporučujeme veřejnosti do těchto míst nevstupovat," sdělil ČTK mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Návštěvníci se dnes už nedostanou do zahrad u Hradu, zavřené jsou Královská zahrada, Jižní zahrady a Jelení příkop. Kvůli bezpečnosti je pro zbytek dne zavřený také Starý židovský hřbitov. "Zítra (v pátek) ráno situaci vyhodnotíme a podle aktualizované zprávy ČHMÚ rozhodneme, zda hřbitov zpřístupníme veřejnosti, či nikoli. Děkujeme za pochopení," uvedlo Židovské muzeum v Praze.

Vítr také poničil výstavu Paměti národa na Strahově. "Snad to dáme do pár dní dohromady, podaří-li se nám na to sehnat peníze," uvedl na facebooku za organizátory Mikuláš Kroupa. Škodu odhaduje asi na 150.000 korun.

Silný vítr zasáhl téměř celé Česko. V nárazech může mít i přes 70 kilometrů v hodině, na horách i kolem 110 kilometrů v hodině. Pro Prahu platí výstraha do dnešních 20:00.

Středočeský kraj

Silný vítr dnes ve Středočeském kraji shazoval stromy a ničil střechy. Na Příbramsku spadlo vedení vysokého napětí. Podle společnosti ČEZ je v regionu momentálně asi 100.000 domácností bez proudu. Hasiči mají jen za dnešek přes 700 výjezdů, drtivá většina se týká padlých stromů a dalších škod souvisejících s velmi silným větrem, řekla ČTK po 13:00 jejich mluvčí Vladimíra Kereková.

Vysoký nárůst událostí souvisejících s počasím zaznamenali středočeští hasiči dnes po poledni, a to přes 200 za hodinu. Vítr v současnosti nejvíc zasáhl Kladensko, Mladoboleslavsko a Příbramsko. Hasiči pomáhají odstraňovat spadané stromy a uvolněné plechy na střechách.

"V Berouně spadl strom na zaparkované auto a v Milostíně na Rakovnicku létaly utrhané kryty z bazénu po zahradě," uvedla mluvčí. Hasiči také na twitteru uvedli, že vítr zapříčinil 11 dopravních nehod.

Komplikace způsobil vítr i na železnici, například trať Turnov - Praha stála v úseku Příšovice – Loukov u Mnichova Hradiště kvůli spadlému stromu. Problémy jsou také na trati Kladno - Kralupy nad Vltavou, kde spadlo několik stromů na různých místech.

Ve Středočeském kraji platí do večera výstraha meteorologů před velmi silným větrem. Fouká na většině území Česka, nárazy větru místy dosahují rychlosti přes 70 kilometrů v hodině.

Ústecký kraj

Hasiči v Ústeckém kraji od dnešního rána do 13:00 odstraňovali více než 250 stromů, které dnešní silný vítr shazoval na cesty a silnice. Dalších 50 výjezdů měli hasiči ke strženým střechám a dalším událostem. Vítr do kraje dorazil už brzy ráno. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí hasičů Lukáš Marvan. Ústecká obchodní akademie v Pařížské ulici musela zrušit výuku a odvést studenty do bezpečí, vichřice tam strhává střechu z budovy.

"Vítr nám v budově v Pařížské strhává střechu a ohrožuje kolemjdoucí, proto jsme tam ukončili výuku a žáky odvedli mimo prostor nebezpečí," uvedli zástupci školy na facebooku. Pokud bude výuka omezena i v dalších dnech, vedení školy o tom bude rodiče studentů informovat.

Na několika místech v kraji vypadl opakovaně proud. Mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová dnes ČTK řekla, že proud nejde 28.000 domácností, technici řeší 48 poruch vedení. Výpadky jsou zejména na Děčínsku v oblasti národního parku a ve vyšších polohách na Ústecku, Teplicku, Mostecku a Chomutovsku.

Zoopark Chomutov, zoo v Děčíně i zoo v Ústí nad Labem se dnes z bezpečnostních důvodů rozhodly zavřít areály pro návštěvníky. V Chomutově a v Děčíně zavřeli ve 12:00, ústecká zoo zhruba v 11:00.

Na trati Děčín východ - Brniště je podle Českých drah přerušen provoz na několika úsecích kvůli spadaným stromům do kolejiště. Dopoledne narazil mezi Děčínem a Povrly na Ústecku vlak do stromu, na místě by měla podle mluvčí Správy železnic Radky Pistoriusové odstraňovat strom drážní jednotka.

Výstrahu vydala správa Národního parku České Švýcarsko. "Na celém území národního parku hrozí vysoké nebezpečí pádu stromů a jejich částí. Důvodem je velkoplošný rozpad smrkových kultur oslabených dlouhotrvajícím suchem a následně napadených lýkožroutem smrkovým," uvedli správci na webu. V upozornění apelují na návštěvníky parku, aby dbali při vstupu do parku zvýšené pozornosti. "Ve vlastním zájmu se řiďte upozorněními umístěnými v terénu a dodržujte pravidla pro návštěvu národního parku," dodali správci.

Před silným větrem varují meteorologové až do čtvrtečních 20:00. V nárazech může mít kolem 70 kilometrů v hodině, na jihozápadě a severu kraje až 90 kilometrů v hodině, na horách kolem 110 kilometrů v hodině.

Kraj Vysočina

Na Vysočině je kvůli poruchám vzniklým v důsledku silného větru bez elektrické energie asi 4000 domácností, nejvíc na Pelhřimovsku. Vítr komplikuje i dopravu. Stromy, které kvůli němu popadaly, zablokovaly některé silnice. Omezili také železniční dopravu. Hasičům vítr zkomplikoval likvidaci požárů v lese. Vyplývá to z informací mluvčích společnosti EG.D, ČEZ a hasičského záchranného sboru či policie.

Podle Romana Šperňáka, mluvčího společnosti EG.D, je na Pelhřimovsku bez proudu přibližně 2000 domácností. Společnost má dalších 1000 domácností bez dodávek elektřiny na Třebíčsku. "Nejčastějšími příčinami poruch jsou pády stromů a větví do vedení a potrhané vodiče a poškozené izolátory," uvedl Šperňák. Společnost ČEZ eviduje na Vysočině devět poruch na vedení vysokého napětí. Bez proudu je podle její mluvčí Šárky Lapáčkové Beránková asi 1000 domácností, nejvíc v Havlíčkově Brodě.

Požáry v lesích byly nahlášené okolo 13:00 u Radějova na Pelhřimovsku a u obce Tunochody na Havlíčkobrodsku. Hasiče zaměstnává také odklízení spadaných stromů. V souvislosti s počasím měli dnes hasiči v kraji ke 13:30 na 60 zásahů, uvedla mluvčí hasičů Petra Musilová. Silný vítr komplikuje i železniční dopravu, vyplývá to z informací na webu Českých drah.

K požáru v části obci Číhošť Tunochody vyjely hasičské jednotky se třemi cisternami. U požáru na Pelhřimovsku zasahují čtyři automobilové cisternové stříkačky, uvedli hasiči na svém webu. Na Pelhřimovsku měli podle Musilové hasiči nejvíc zásahů.

Na Pelhřimovsku ale i jinde v kraji se kvůli větru komplikuje železniční doprava, ke 14:45 byl provoz kvůli popadaným stromům zastavený mezi Pacovem a Novou Cerekví a Jihlavou a stanicí Bransouze. Kvůli poruše trakčního vedení nejezdily vlaky mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem. Kvůli spadlým stromům byla neprůjezdná i silnice mezi obcemi Čejov a Liština na Pelhřimovsku nebo Smrčná a Jihlava.

Podle předpovědi meteorologů má mít dnes na Vysočině vítr v nárazech rychlost až 80 kilometrů v hodině, večer by měl vítr slábnout.