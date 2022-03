ČR uzavřelo kvůli ruské agresi na Ukrajině Český dům v Moskvě

Praha - Česká republika uzavřela Český dům v Moskvě, důvodem je agrese Ruska vůči Ukrajině a bezpečnost českých občanů v Rusku. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy, kterému to potvrdila mluvčí české diplomacie Lenka Do. ČTK napsala, že Česko činnost Českého domu přerušuje poté, co vyzvalo české občany v Rusku a Bělorusku k návratu. Podle informací webu se o objekt bude starat pět administrativních pracovníků.

"Přerušujeme činnost Českého domu v Moskvě z důvodu toho, že jsme i vyzvali české občany, aby oba tyto státy opustili," napsala ČTK mluvčí. Ministerstvo tak učinilo v neděli.

Česko v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu minulý týden pozastavilo provoz českých generálních konzulátů v Petrohradě a Jekatěrinburgu a odvolalo souhlas s provozem ruských konzulátů v Karlových Varech a Brně. Vláda současně rozhodla o zastavení vydávání víz ruským občanům s výjimkou humanitárních případů. Ministerstvo zahraničí rovněž povolalo na konzultace českého velvyslance v Rusku Vítězslava Pivoňku, což je podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) standardní diplomatický postup, jak vyjádřit rozhodný protest.

Provoz Českého domu v ruské metropoli byl omezen už od loňského roku po česko-ruské diplomatické roztržce kvůli kauze explozí munice ve Vrběticích na Zlínsku. Roztržka vedla ke snížení počtu pracovníků na české ambasádě, tak i Rusů, které Češi v Moskvě najímali. Loni v létě tak v českém zařízení v Moskvě skončil provoz restaurace a hotelu, bytových a kancelářských pronájmů se situace tehdy nedotkla.

Diplomatická roztržka mezi Českem a Ruskem vypukla loni v dubnu. Česko v návaznosti na odhalení bezpečnostních složek, podle kterých jsou ze dvou explozí munice ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 důvodně podezřelí agenti GRU, vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády. Rusko v odvetném kroku prohlásilo nežádoucími 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě a označilo český postup za nepřátelský akt. Později česká diplomacie informovala o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka a Rusko oznámilo, že přechází v počtech pracovníků ambasád "na striktní paritu", počty tak budou stejné.

Rozsáhlý komplex Českého domu v Moskvě je asi půl kilometru od českého velvyslanectví a 2,5 kilometru od Rudého náměstí a Kremlu a je největším areálem ve vlastnictví České republiky v zahraničí. Dokončen byl v roce 1986.