Praha - Česká republika je 30. ekonomicky nejsvobodnější zemí ze 162 sledovaných států světa. Loni se umístila na 37. místě. Vyplývá to z žebříčku "Economic Freedom of the World Index" (index ekonomické svobody) kanadského institutu Fraser. O výsledcích dnes informoval Liberální institut, který se podílel na přípravě studie. Nejsvobodnější zemí světa je podle žebříčku tradičně Hongkong, naopak nejméně svobodná je Venezuela.

"Výsledky ukazují, že Česká republika se zlepšuje nejen relativně vůči ostatním státům, ale také v absolutním bodovém zisku. Letos to stačí na sdílené třicáté místo se Španělskem a Bahrajnem. Pokud politici odolají chuti regulovat každičký krok našich životů, můžeme se v žebříčku posouvat výše i nadále," uvedl ředitel Liberálního institutu Martin Pánek.

Hlavní ekonom Liberálního institutu Jiří Nohejl upozornil, že zatímco v oblasti vlastnických práv a zahraničního obchodu jsme na světové špičce, tak v oblasti velikosti vlády jsme až na 118. příčce. "Zde bychom si měli vzít příklad ze Švýcarska (40.) či nám v mnohém podobných pobaltských států Litvy (46.) nebo Lotyšska (75.). Mírně varujícím signálem může být i zhoršení ukazatele přístupu ke zdravým penězům, zvláště pak v situaci, kdy nás koncem roku opět čekají změny ve složení bankovní rady ČNB," uvedl.

Index se zveřejňuje od roku 1996. Dnes zveřejněné údaje vycházejí z dat roku 2016. Zpoždění je způsobeno tím, že je nutné počkat na údaje ze 162 zemí světa. Index se skládá z pěti ukazatelů, které se týkají velikosti státního sektoru, úrovně právního státu, mezinárodního obchodu nebo celkové regulace. Dalším faktorem je měnové prostředí dané země a inflační prostředí.

Vybrané výsledky Indexu ekonomické svobody 2018:

1. Hongkong 2. Singapur 3. Nový Zéland 4. Švýcarsko 5. Irsko 6. USA 13. Estonsko 20. Německo 30. ČR 53. Slovensko 54. Polsko 161. Libye 162. Venezuela

Zdroj: Fraser Institute