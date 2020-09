ČR si pohoršila na 25. nejsvobodnější ze 162 ekonomik světa

Praha - Česká republika je 25. ekonomicky nejsvobodnější zemí ze 162 sledovaných států světa. Loni bylo Česko na 22. místě, což bylo zatím nejlepší umístění. Vyplývá to ze zveřejněného žebříčku "Economic Freedom of the World Index" (index ekonomické svobody) kanadského institutu Fraser, o kterém dnes ČTK v tiskové zprávě informoval Liberální institut. Nejsvobodnější zemí světa zůstal podle žebříčku Hongkong, naopak nejméně svobodná zůstala Venezuela.

Index se zveřejňuje od roku 1996. Letos zveřejněné údaje vycházejí z dat roku 2018. Zpoždění je způsobeno tím, že je nutné počkat na údaje ze 162 zemí světa. Index se skládá z pěti ukazatelů, které se týkají velikosti státního sektoru, úrovně právního státu, mezinárodního obchodu nebo celkové regulace. Dalším faktorem je měnové prostředí dané země a inflační prostředí.

"Ačkoliv si Česko v relativním srovnání o tři příčky pohoršilo, v absolutní míře ekonomické svobody si mírně polepšilo, a to dokonce na nejvyšší skóre od roku 1990. V Nizozemsku, Rumunsku a na Kypru však udělali v rámci ekonomické svobody ještě větší pokrok, a tak Českou republiku pro letošek předběhli," uvedl ředitel Liberálního institutu Martin Pánek.

Při detailnějším pohledu na výsledky Česka je podle hlavního ekonoma Liberálního institutu Jiřího Nohejla mírné zhoršení u ukazatele velikosti vlády a financí. "Tento trend může být varující zvláště vzhledem k tomu, že v letech 2019 a 2020 mj. v reakci na pandemii přistoupila česká vláda ke krokům, které nejen obrovsky navyšují vládní výdaje, a to v mnoha ohledech ne zrovna produktivním směrem," uvedl.

V oblasti celkové regulace je Česko na 16. místě, v oblasti zahraničního obchodu na 29. místě stejně jako u právního systému. V případě stavu financí je na 73. místě a ve velikosti vlády dokonce na 77. místě.

Liberální institut upozornil, že Hongkong je na čele žebříku nepřetržitě od roku 1990. "Letošní výroční zpráva, která pracuje s daty za rok 2018 však varuje, že nedávné události pravděpodobně budou znamenat pokles hongkongského skóre, jakmile budou dostupná data za roky 2019 a 2020," uvedl.

Vybrané výsledky Indexu ekonomické svobody 2020:

1. Hongkong 2. Singapur 3. Nový Zéland 4. Švýcarsko 5. Austrálie 6. USA 21. Německo 25. Česká republika 38. Slovensko 53. Maďarsko 77. Polsko 161. Súdán 162. Venezuela

Zdroj: Fraser Institute