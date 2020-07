ČR si podle Babiše vyjednala z celé EU nejvyšší nárůst peněz

Brusel - Česko by mohlo z unijního fondu obnovy díky změně kritérií získat téměř o 2,8 miliardy eur (75 miliard korun) více, než podle původního návrhu Evropské komise. Po skončení sobotního druhého dne summitu Evropské unie věnovaného fondu obnovy ekonomik po koronavirové krizi a budoucímu sedmiletému rozpočtu to prohlásil český premiér Andrej Babiš. Podle upraveného návrhu šéfa Evropské rady Charlese Michela by navíc mohla ČR přibýt i miliarda eur ve víceletém rozpočtu v rámci kohezní politiky. Dohoda se však podle Babiše zatím nerýsuje a hlavním sporným tématem sobotního jednání byla podmíněnost čerpání peněz respektováním vláda práva.

Podle českého premíéra ke zvýšení částky pomůže nový klíč pro rozdělování grantů z fondu, s nímž počítá návh, který Michel předložil lídrům v sobotu.

"Ze všech zemí je to největší nárůst, to je velice dobrá informace," řekl novinářům v noci na dnešek Babiš.

Česko mělo podle původního návhu EK získat na grantech přes osm miliard eur. Sobotní Michelův návrh přidává ČR také miliardu ve strukturálních fondech na rozvoj regionů.

Podle Babiše však zatím není jisté, zda prezidenti a premiéři, kteří se opět sejdou dnes v poledne, nakonec dospějí ke kompromisu. Michel sice po tlaku Nizozemska, Rakouska a skandinávských zemí 50 miliard z balíku grantů ve fondu obnovy přemístil na půjčky, takže poměr těchto dvou položek má být nově 450 ku 300 miliardám. Zmíněné země však požadují další ústupky, které však nejsou ochotny připustit Itálie a Španělsko jako největší příjemci z fondu.

Podle Babiše se v sobotu večer ukázaly i spory kolem principu vlády práva, jehož respektováním má být čerpání peněz podmíněno. Mezi požadavky Polska a Maďarska na straně jedné a Nizozemska na straně druhé se zatím kompromis nerýsuje, řekl Babiš. Michelův návrh počítal s touto podmíněností. Maďarský premiér Viktor Orbán, jehož země stejně jako Polsko spojování peněz a respektování hodnot odmítá, však předložil vlastní návrh, který o vládě práva vůbec nemluví. "Zatím to nevypadá na nějakou dohodu," soudí Babiš.