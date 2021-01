ČR se může v Izraeli inspirovat rolí pojišťoven při zvaní lidí

Praha - Česko by se podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka mohlo v Izraeli inspirovat ohledně očkování proti covidu-19 třeba větší elektronizací nebo rolí zdravotních pojišťoven, které tam zřizují očkovací centra a zvou lidi k očkování. ČTK to řekl po dnešním on-line jednání s izraelskými experty.

Devítimilionový Izrael je považován za premianta v očkování, vakcínu tam už dostal víc než milion lidí. V Česku to bylo do víkendu 40.000, denní data ministerstvo zdravotnictví nezveřejňuje. Ve srovnání na 100.000 obyvatel očkuje ČR méně než Německo a Polsko a více než Slovensko nebo Rakousko. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dříve uvedl, že až bude dost vakcíny, Česko by mohlo denně očkovat až 100.000 lidí, polovinu z nich praktičtí lékaři.

V Izraeli denně naočkují až 150.000 lidí. "Lidé tam jsou ukázněnější a více naklonění očkování. Dají víc na vědu než na konspirační teorie," řekl Chlíbek.

Izraelští experti těm českým přestavili systém 350 očkovacích center, velkokapacitní na stadionech nebo v obchodních centrech, ale také nemocniční nebo různá menší. Zapojeni jsou všichni lékaři včetně ambulantních, kteří očují v centrech. "Hodně pomáhá i elektronizace, jsou o hodně dál než my," dodal. Přes internet se tam řeší informovaný souhlas, zvaní na očkování, ale také například využití zbývajících dávek.

"Pokud se někdo nedostaví, oslovují lidi i na sociálních sítích," řekl Chlíbek. Dodal, že i tohle si umí v Česku představit. Jednotlivá velkokapacitní centra by podle něj mohla mít vlastní profily, kde by informovala o tom, kolik vakcín jim daný den zbývá a lidé z okolí by mohli dorazit, aby nebylo nutné rozmraženou vakcínu zlikvidovat.

Jiná je podle Chlíbka v Izraeli i úloha ministerstva zdravotnictví, tam má spíš koordinační roli a zapojeno je více státních subjektů včetně ministerstva práce nebo zdravotních pojišťoven. Ty zřizují některá velká očkovací centra, ale především zvou své klienty, aby se nechali očkovat. I to chce Chlíbek českému ministerstvu zdravotnictví navrhovat.

Zdravotní pojišťovny mají podle něho nejpřesnější údaje o zdravotním stavu svých pacientů z jim vykázané zdravotní péče od všech ošetřujících lékařů. Zkušenosti mají i s oslovováním klientů, například formou zvaní k pravidelným vyšetřením pro určité věkové kategorie, takzvaným screeningům. Od roku 2014 posílají lidem pozvánku na vyšetření kvůli rakovině tlustého střeva nebo ženám kvůli rakovině prsu.

Očkování proti covidu-19 v Česku začalo 27. prosince. Dosud bylo k dispozici zhruba 100.000 vakcín od firmy Pfizer/BioNTech, dnes dorazilo dalších 8400 dávek od firmy Moderna. Od února by se mohly dodávky počítat na stovky tisíc měsíčně. V současné době se očkují zejména zdravotníci a postupně také zaměstnanci a klienti v domovech seniorů. Od pátku má být rezervanční systém otevřený pro lidi nad 80 let, kterých je více než 440.000.