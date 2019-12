ČR se má k auditu podle Dostálové vyjádřit, a to i přímým jednáním

Praha - Průvodní dopis připojený k auditu Evropské komise o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) vyzývá ČR k vyjádření, zda se závěry souhlasí, nebo nikoliv. Země proto využije dvouměsíční lhůtu, kterou dostane po doručení překladu dokumentu. Audit tedy z pohledu země finální není. Novinářům to dnes řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Dokumentem se podle ní zabývá odborný aparát ministerstva, Dostálová ho sama nečetla. Protože je obsah označen jako důvěrný, ministerstvo ho nemůže předložit veřejnosti, ale zřejmě ani ministrům, jak žádali někteří koaliční sociální demokraté, dodala ministryně. Pražský magistrát nyní podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) s právníky zkoumá, jaké sankce by hrozily v případě, že dokument zveřejní.

Dostálová zdůraznila, že sama neví, k jakým závěrům auditoři dospěli. Novinářům řekla, že zprávu nečetla. Zabývat se jí budou úředníci, kteří budou striktně dodržovat důvěrný režim dokumentu. "V průvodním dopise se píše, že má být důvěrný režim zachován do doby, než budou dokončeny navazující procedury," uvedla. Doručení českého překladu, od kterého se bude počítat lhůta, očekává tento, nebo příští týden.

Ministryně uvedla, že pokud se úředníci neztotožní s některými závěry, neznamená to, že "šmahem vše odmítnou". "Ale pokud bychom něco nepřijali, máme možnost vyvolat tzv. slyšení u EK. Určitě budeme chtít o některých věcech hovořit tváří v tvář," řekla. Novinářům představila časovou osu, podle které obdobná řízení postupují. "My jsme v bodě tři, těch bodů je sedm, čeká nás ještě dlouhá cesta. Nemůže se hovořit o tom, že ty procedury jsou ukončeny," dodala.

Obsah auditní zprávy, kterou Evropská komise zaslala do Prahy v pátek, nebyl dosud zveřejněn. V jarní předběžné zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na holding Agrofert, i když ho vložil do svěřenských fondů. Podle informací týdeníku Respekt konečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje. Babiš střet zájmů odmítá, v pondělí kritizoval i to, že komise hodnotí české předpisy.

Podle předběžné zprávy komise z jara hrozí, že by Česko mělo vracet 450 milionů korun. Dostálová nevyloučila, že by se Česko mohlo proti závěrům komise bránit až u Soudního dvoru EU, bojovat by země měla "do posledního dechu". "Audit a výklad mezi evropským a českým právem, to bude asi dál předmětem dalších debat. České právo můžou v ČR vykládat pouze české soudy," uvedla. Podobné detaily by podle ní mohly být obsahem možného bilaterálního jednání s EK.

Dostálová se nyní snaží zjistit, jak postupovat v případě požadavku ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), aby audit projednala vláda. Dřívější stanoviska komise podle ní stanovovala, že zprávu nemá mít žádná třetí osoba. "Auditovanými subjekty jsou konkrétní osoby a i vláda, Parlament, Senát jsou třetí osobou v pohledu toho režimu důvěrné," řekla. Petříčkovi chce ukázat, že komise opatřila dokument nápisem "důvěrné". "Myslím, že pod tíhou argumentů, které komise dala, od tohoto návrhu (Petříček) upustí," dodala.

Praha zkoumá, co by jí hrozilo za zveřejnění auditu

Audit Evropské komise o podezření ze střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) dorazil na pražský magistrát. Úřad nyní podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) s právníky zkoumá, jaké sankce by hrozily v případě, že dokument zveřejní. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) dnes zopakovala, že listina přišla z Bruselu jako důvěrná. Vláda ji proto zveřejnit odmítá.

"Aktuálně řešíme s právním oddělením otázku případných sankcí vyplývajících z jeho zveřejnění. Občané mají právo na to znát jeho obsah a my ho v žádném případě nechceme veřejnosti tajit. Jedná se o závažný střet zájmů," uvedl Hřib v tiskové zprávě. Zdůraznil, že v záležitosti zastává stejný názor jako předseda Pirátské strany Ivan Bartoš, ten spolu s dalšími opozičními politiky usiluje o projednání věci na plénu Sněmovny.

Podle Bartoše je důležité, aby Piráti měli na zveřejnění dokumentu kvalitní právní názor. Dokument má podle něj 270 stran a Piráti trvají na zveřejnění alespoň jeho závěrů. Podle Bartoše existuje veřejný zájem na zveřejnění auditu kvůli tomu, že si premiér ve sporu s Evropskou komisí "bere jako štít celou Českou republiku", přitom veřejnost nemá šanci do materiálu ani nahlížet. Zopakoval, že Piráti se obrátili i na komisi, aby věc nebyla projednávána v režimu důvěrné.

Pražský magistrát je jedním z připomínkových míst řízení vedeného Evropskou komisí. Vyjádření komise v této věci očekává do 4. prosince také kancelář českého zastoupení organizace Transparency International. Není ale jasné, v jaké formě výsledky auditu obdrží. Organizace v úterý vyzvala ke zveřejnění dokumentu s odvoláním na doporučení evropské ombudsmanky na toto téma.

Průvodní dopis připojený k auditu podle Dostálové vyzývá Česko k vyjádření, zda se závěry souhlasí, nebo nikoliv. Nepovažuje ho proto za uzavřený. Ministryně také uvedla, že země využije dvouměsíční lhůtu, kterou dostane po doručení překladu dokumentu. Řekla, že bude hájit zájmy Česka "do posledního dechu", a to případně i u soudu.