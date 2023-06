ČR se do budoucna musí více ekonomicky otevřít světu, řekl Fiala

Praha - Česká republika se do budoucna musí více ekonomicky otevřít světu, bez toho dál neporoste, řekl na dnešním summitu 2. ekonomické transformace reVize Česka premiér Petr Fiala (ODS). Zaměřit se chce na zlepšení podmínek pro přísun zahraničních investorů i kvalifikovaných pracovníků. Vláda proto podle něj chystá například úpravy podmínek investičních pobídek nebo plánování strategických investic.

Tuzemská ekonomika podle premiéra v posledních letech nevyužívá svůj potenciál, a proto se musí změnit. "Abychom se dostali na vyšší úroveň, musíme se více otevřít. Nejen doma vůči reformám či změně myšlení, ale i cizím znalostem, inovacím a kvalifikovaným zahraničním pracovníkům," řekl Fiala. Česko podle něj potřebuje pracovní sílu na řadu kvalifikovaných i nekvalifikovaných pozic, na které na domácím trhu už firmy nenacházejí zdroje. Nutné je podle předsedy vlády zlepšit i podmínky pro příliv zahraničních investic.

Připomněl, že vláda kvůli tomu chystá například změny podmínek pro investiční pobídky, které by měly více motivovat zahraniční investory. Vláda chce podle Fialy změnit i plánování strategických investic. Připomněl připravované ustavení Vládního výboru pro strategické investice, který by měl sjednotit a koordinovat plány jednotlivých resortů. Zasedat by v něm měli i zástupci firem a zaměstnavatelů.

Česká republika má podle Fialy dispozice k tomu, aby se stala jednou z deseti nejúspěšnějších zemí světa. "Spokojili jsme se však s úspěchy, které již zastaraly, a okolní státy se novým podmínkám stihly přizpůsobit, uvedl. Ve vývoji Česku brání zejména složité zákony, polovičaté reformy a zažité vzorce negativního uvažování, dodal. Například český vzdělávací systém je podle premiéra na vysoké úrovni, neodpovídá ale požadavkům současné moderní společnosti a neumí efektivně pracovat s talentovanými dětmi, řekl.

Do budoucna by se podle něj měl stát soustředit na lepší využití tuzemských zdrojů. Zmínil například naleziště lithia v severních Čechách, rozvoj technologií, dopravní infrastruktury, znalostní ekonomiky nebo digitalizace státu. Je potřeba také více těžit z výhodné geografické polohy Česka, dodal Fiala. "Pokud chceme Českou republiku někam posunout, musíme v základních věcech a hodnotových vizích táhnout za jeden provaz," řekl.

Stav veřejných financí je podle Fialy ostudný. Česká republika nesmí získat pověst zadlužené země, řekl. Při prosazování některých rozhodnutí je potřeba zvolit nestandardní postupy, uvedl. Zdůraznil například plánované škrty v dotacích, které jsou součástí konsolidačního balíčku na ozdravení veřejných financí. Kdyby vláda nejprve jednotlivým resortům zadala, aby přišly s oblastmi, kde se objemy dotací sníží, nepřineslo by to žádný výsledek, řekl. Dotace chce vláda v příštích dvou letech seškrtat o 54,4 miliardy korun.

Česko je podle letošního Indexu prosperity zaměřeného na ekonomiku dvanáctá nejvyspělejší ekonomika v Evropské unii. Ve srovnání s loňskem si však pohoršila o tři příčky, zejména kvůli vysoké inflaci a nízké přidané hodnotě produkce. V posledních třech letech pak vývoj české ekonomiky patří podle indexů k nejhorším v EU, zejména pak ve srovnání s okolními zeměmi.