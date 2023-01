ČR s předstihem splnila cíl EU na úspory plynu, pomohlo například počasí

Praha - Česko v aktuální topné sezoně ušetřilo při spotřebě proti loňsku kolem 850 milionů metrů krychlových plynu. S předstihem tak splnilo cíl EU, podle něhož má každá členská země tuto zimu snížit spotřebu aspoň o 15 procent. Zásoby plynu jsou v současné době proti loňsku dvojnásobné, což přispívá k poklesu cen energií na trhu. Dnes to oznámilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Podle analytiků k úsporám pomohlo například teplé počasí, Češi šetřili také kvůli vysokým cenám energií.

Závazek na snížení spotřeby plynu schválili energetičtí ministři států EU loni v červenci. Dohoda počítala v období od října 2022 do března letošního roku s úsporami alespoň 15 procent spotřeby proti předchozí topné sezoně. Pro Českou republiku to znamenalo povinnost ušetřit minimálně 800 milionů metrů krychlových plynu, čehož se podle ministerstva dosáhlo v polovině ledna.

"Potvrzuje se to, co říkám od loňského jara. Úspory energií jsou velmi účinným a ve svém důsledku velmi levným nástrojem na posilování energetické bezpečnosti," řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN), který ocenil přístup spotřebitelů. "I díky tomu jsou tuzemské zásoby plynu oproti loňsku více než dvojnásobné," uvedl ministr. Tuzemské zásobníky jsou podle dnešních dat resortu plné z 80 procent, je v nich kolem 2750 milionů metrů krychlových plynu.

Loni se v Česku spotřebovalo přes 7,5 miliardy metrů krychlových plynu. To je meziročně asi o pětinu, tedy zhruba 1,9 miliardy metrů krychlových méně. "Pro představu to přibližně odpovídá spotřebě celé země ve dvou zimních měsících,“ vypočítal zástupce vrchního ředitele energetiky a jaderných zdrojů René Neděla. Dodal, že v současné topné sezoně se spotřeba snížila ještě výrazněji. Od října do poloviny ledna klesla meziročně o více než 23 procent. V současné době tak podle ministerstva úspory ze spotřeby oproti loňsku činí zhruba 850 milionů metrů krychlových.

Podle analytika společnosti XTB Tomáše Cverny lze vysoké úspory plynu přisuzovat teplému počasí. Připomněl například průměrné teploty v loňském říjnu, které byly o 2,5 stupně vyšší, než je obvyklé. "S tímto vývojem teplot se nese i zlevňování kontraktu na zemní plyn na burze TTF, který od počátku roku poklesl o necelých sedm procent. Dlouhodobé předpovědi počasí tvrdí, že únor bude teplotně průměrný až nadprůměrný, což může přispět k dalším úsporám. Letošní zimu bychom s našimi zásobami a při naplnění odhadu vývoje počasí měli bez větších komplikací zvládnout," řekl Cverna. Další analytici v minulých dnech poukazovali také na působení vysokých cen energií, které nutí řadu odběratelů k úsporám.

Splněním cíle však podle Síkely důležitost šetřit při spotřebě nekončí. "Úspory plynu nám pomáhají dosahovat rekordní úrovně zásob plynu, což posiluje naši odolnost vůči případným krizovým situacím, a tedy naši energetickou bezpečnost. Každý ušetřený kubík plynu nám navíc pomůže s přípravou na další topnou sezonu. Sníží tak tlak na rychlou tvorbu zásob plynu, a tím i na růst cen,“ dodal Síkela.