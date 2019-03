Praha - Česko podporuje společnou evropskou pozici i příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN, které považují Golanské výšiny za okupované území. Nebude svými kroky porušovat tyto rezoluce ani mezinárodní právo, řekl na dotaz ČTK ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Spojené státy tento týden jednostranně uznaly svrchovanost Izraele nad Golanskými výšinami, jejich krok odmítly Rusko, Sýrie, Turecko i některé státy EU včetně Německa a Francie.

"Česká republika se plně hlásí k příslušným rezolucím Rady bezpečnosti v otázce Golan, stejně tak podporujeme společnou evropskou pozici, která toto území považuje za okupované území. V tomto směru česká zahraniční politika kontinuálně posuzuje celou záležitost. Rozhodně nechceme porušovat mezinárodní právo a mezinárodní rezoluce," řekl Petříček po jednání s libanonským ministrem zahraničí Džibránem Básilem.

Básil uznání izraelské svrchovaností nad Golanskými výšinami ze strany USA rovněž odmítl a americký krok označil za pošlapání práv Sýrie, která si na oblast činí nárok. "Libanon takový postoj zásadně odmítá. Vznikl by tím precedens, kdy by si určitá země mohla přisvojit území, které jí nepatří," řekl.

Golany jakožto strategicky významnou oblast na jihozápadě Sýrie židovský stát obsadil za války v roce 1967 a v roce 1981 ji v rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN anektoval.

Americký prezident Donald Trump uznal izraelskou svrchovanost nad územím v pondělí. Řada států se proti tomu ohradila a Sýrie požádala kvůli záležitosti o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN.

Libanonský ministr zahraničí dnes také vyzval Česko, aby nepřesouvalo svou ambasádu v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma, jak to učinily USA a jak to prosazuje prezident Miloš Zeman. "Jsme přesvědčeni, že Jeruzalém je město pro všechny a nejenom pro jednu náboženskou skupinu," řekl.