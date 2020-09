ČR ponese za Vystrčila následky, píše Global Times

Peking - Česká republika musí kvůli cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan počítat s následky. Čínský lid žádá sankce či dokonce přerušení hospodářských a diplomatických styků. Ve svém komentáři to napsal čínský státní deník Global Times, který českou stížnost na předchozí výhrůžky Pekingu označil za "gangsterskou logiku". Vystrčila popisuje jako klauna a sobce.

"Dosud není jasné, jaká protiopatření Čína podnikne. Ale donucení těch, kteří poruší čínskou suverenitu, aby zaplatili vysokou cenu, je požadavek a postoj čínské společnosti," napsal Global Times, který vydává vládnoucí komunistická strana. "Vystrčilova provokace vyvolala hněv čínské veřejnosti. Mnozí uživatelé internetu navrhují, aby Čína odpověděla uvalením sankcí či dokonce přerušením hospodářských a diplomatických styků."

Čínský ministr zahraničí Wang I dnes sdělil, že návštěva předsedy Senátu na Tchaj-wanu je pro Peking "překročením červené čáry". V pondělí Vystrčilovi adresoval varování, že za svou cestu na Tchaj-wan "zaplatí vysokou cenu", neboť tím porušil princip jedné Číny. Peking považuje Tchaj-wan za odštěpeneckou provincii. Proti výroku se ohradila česká diplomacie, která si týž den předvolala čínského velvyslance.

Podle Global Times se Česko předvoláním čínského velvyslance v Praze snaží pošpinit Peking za jeho legitimní varování před následky, což představuje "typicky gangsterskou logiku". "Česká republika překročila červenou čáru jako první. Je směšné, že provokující strana jako první podává stížnosti," píše se dále v komentáři.

"Některé západní síly, uhranuté a ponoukané Spojenými státy, si myslí, že mohou Čínu provokovat a získat z toho výhody, aniž by za to zaplatily jakoukoliv cenu," dodal s tím, že Čína by jim měla "uštědřit lekci". "Jak si může (ČR) myslet, že Čína věc nechá být, když je porušována její svrchovanost?" táže se deník.

Vystrčila list označuje za donedávna neznámého politika, který se chová jako "klaun" a "sobec nehledící na zájmy své země". Podle něj se druhý nejvyšší ústavní činitel v Česku snaží svým angažmá v "tchajwanské otázce" pouze získat politické body.

Vystrčil na Tchaj-wan přiletěl v neděli, cestu ukončí v pátek. Proti návštěvě Peking opakovaně ostře protestoval. Odmítavý postoj k ní dali najevo i někteří čeští představitelé - například český prezident Miloš Zeman nebo premiér Andrej Babiš.