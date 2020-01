ČR podle právníků chybí jednotná pravidla pro dotace

Praha - Česku podle právníků chybí jednotná pravidla pro poskytování dotací. České soudy i úřady na rozdíl od institucí EU při výkladu norem postupují formalisticky, evropský výklad bude mít ale navrch. ČR tak hrozí, že jí EU pozastaví proplácení dotací. Shodovali se na tom aktéři semináře k výkladu střetu zájmů. Uspořádala jej senátní komise pro posouzení auditů EK ohledně premiéra Andreje Babiše (ANO) a dotací do zemědělství.

Auditoři Evropské komise podle dosavadních informací dospěli k závěru, že Babiš je ve střetu zájmů, nepřímo dál ovládá holding Agrofert, a firma tak nemá nárok na evropské dotace. Babiš to opakovaně odmítl. Hájí se tím, že holding vložil do svěřenských fondů, aby vyhověl českému zákonu o střetu zájmů. Podle auditorů ale Babiš vybral a může odvolat správce fondů a je takzvanou obmyšlenou osobou, v jejíž prospěchy byly fondy založeny.

Na tento výklad poukázal i předseda senátní komise Zdeněk Nytra (za ODS). Podle něj odpovídá i českému zákonu proti praní špinavých peněz. Obává se ale toho, že dosáhnout autoritativního výkladu českých soudů v případě Babiše bude během na dlouhou trať a cílem zatím nedosažitelným.

Senát by přesto měl podle ředitele české pobočky protikorupční organizace Transparency International Davida Ondráčky pomoci "najít řešení, které by pomohlo úředníkům vytáhnout hlavu z písku" a učinit rozhodnutí s cílem minimalizovat škody pro ČR. Hrozí totiž to, že Česko přijde o miliardové částky, pokud se informace o auditech potvrdí, uvedl Ondráčka.

Horní komora by podle Nytry mohla podobně jako loni v říjnu vyzvat ministerstva k tomu, aby proplácení dotací pro Agrofert z národních zdrojů pozastavily. Předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil nabídl možnost uspořádat k celé záležitosti veřejné slyšení Senátu, na nějž by byl pozván Babiš a zainteresovaní ministři. Pokud by odmítli přijít tak jako na jednání senátní komise, byl by to podle Vystrčila jasný politický signál.

Na nadřazenost unijního práva nad českým upozornil vedoucí katedry evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy Michal Tomášek. Podle něj Evropská komise v auditech postupovala v souladu s přístupem Soudního dvora EU. Ten podle Tomáška sleduje nejen formální znaky, ale i to, jestli někdo má skutečnou kontrolu nad podnikem, i když jej formálně převedl do svěřenského fondu.

Hana Marková z katedry finančního práva Právnické fakulty UK uvedla, že poskytování dotací upravuje řada zákonů od rozpočtových pravidel po zákon o Státním zemědělském a intervenčním fondu. Podle Markové není jasné, proč jsou pro poskytování dotací rozdílná pravidla. Ke sjednocení ale velká ochota není, podotkla Marková.