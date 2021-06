ČR podle Evropské komise špatně vybírala cla, chce 2,1 miliardy Kč

Praha/Brusel - Evropská komise požaduje po České republice zhruba 2,1 miliardy korun (82,5 milionu eur) za špatné vyměření cla při dovozu textilu a obuvi z Číny v letech 2012 až 2019. ČTK o tom informovala Celní správa ČR a informaci následně potvrdila EK. Peníze komise požaduje i po dalších státech EU kvůli tomu, že podhodnotily hodnotu dovezeného zboží z Číny. Vedlo to k nižším příjmům rozpočtu EU. Celní správa se závěry komise nesouhlasí a bude nadále o této záležitosti jednat.

"Evropská komise je přesvědčena, že díky nesprávným postupům celních orgánů EU v letech 2012 až 2019 došlo ke ztrátě příjmů, které jsou odváděny do rozpočtu EU ze cla vybraného členskými státy. Nyní po členských státech požaduje poměrnou částku jako náhradu ztráty," uvedla celní správa.

Celní poplatky tvoří přibližně 15 procent příjmů společného rozpočtu EU, z kterého je Česko dlouhodobě čistým příjemcem. Mluvčí komise dnes ČTK sdělila, že unijní exekutiva chce žádostí, která následuje po obsáhlém vyšetřování a analýze, zajistit, aby všechny státy hradily svůj spravedlivý podíl do rozpočtu.

"Nejsou to další peníze pro Brusel. Dopad těchto příspěvků na rozpočet bude neutrální, protože se jimi redukuje výše národních plateb do rozpočtu EU vypočítávaných na základě hrubého národního důchodu," uvedla mluvčí. Odmítla upřesnit, kolika států se doplatek týká, je jich podle ní "několik".

„EU asi našla nápadné rozdíly v tom, jak podobný dovoz z Číny proclívají jednotlivé členské země. Předpokládám, že Česko bude údajný nedoplatek rozporovat, a to i ve spolupráci s ostatními kritizovanými státy. Alespoň do doby, než soud rozhodne v obdobném sporu EU s Británií," řekl ČTK ředitel poskytovatele celních služeb Gerlach Luděk Procházka.

Již od roku 2018 obdobný případ řeší komise s Velkou Británií. V září 2018 komise dala Velké Británii dva měsíce na doplacení 2,7 miliardy eur celních poplatků do unijního rozpočtu. Úřad pro boj proti podvodům (OLAF) totiž uvedl, že Británie dlouhodobě ignorovala rozsáhlé celní podvody se zbožím - hlavně obuví a textilem - dováženým především z Číny. Tím unii způsobila značné ztráty, které by měla nahradit. Případ nakonec skončil u Evropského soudního dvora. Ten by měl rozhodnout příští rok.

Clo patří mezi tzv. tradiční zdroje rozpočtu EU. Podle účetní závěrky EU za rok 2019 činily 21,2 miliardy eur (zhruba 515 miliard korun). Celkové výnosy EU v roce 2019 činily 160,3 miliardy eur.

Podle Zprávy o činnosti celní správy za rok 2019 poslalo Česko do EU z výběru cla 7,4 miliardy korun. O rok dříve to bylo podle zprávy 6,8 miliardy korun. Cla jsou ovšem i příjmem státního rozpočtu. Dohromady do EU i do rozpočtu tak celní správa v roce 2019 odvedla z cel 9,2 miliardy korun.

Celkový počet dovozních celních prohlášení podaných v roce 2019 ve srovnání s rokem 2018 klesl o 0,9 procenta na 1,3 milionu. Počet položek v celních prhlášeních ale podle dokumentu mírně vzrostl na 2,8 milionu. Zprávu za rok 2020 dosud ministerstvo financí, podl něž celníci spadají, nezveřejnilo.