Praha - Česko tento týden na Evropské radě podpoří britskou žádost o odklad britského odchodu z Evropské unie. Na jednání sněmovního výboru pro evropské záležitosti to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Neumí si představit, že by některý členský stát EU zablokoval summit a že by kvůli tomu nastal brexit bez dohody. Podotkl také, že z českého pohledu by bylo nejlepší, kdyby Británie změnila názor a unii nakonec neopustila.

Podle britských médií by britská premiérka Theresa Mayová měla požádat o odklad brexitu nanejvýš do 30. června, aby se Londýn nemusel zúčastnit květnových voleb do Evropského parlamentu. Pokud by k odkladu nedošlo, opustila by Británie EU 29. března.

Babiš upozornil na to, že zatím není jasné, jak konkrétně bude vypadat britská žádost o odklad brexitu. Očekává, že se to dozví až ve čtvrtek na summitu. "Některé státy jsou z toho nervózní, ale neumím si představit, že by někdo zablokoval Evropskou radu a že by kvůli Evropské radě došlo k tomu, že by byl tvrdý brexit," řekl poslancům ve výboru.

Česko je připraveno britskou žádost o odklad brexitu podpořit. "Zastáváme stanovisko, že brexit bez dohody je to nejhorší, co by nás mohlo potkat," řekl. Zdůraznil, že Británie je pro Česko důležitý partner z hlediska obchodu, z hlediska Čechů, kteří v Británii žijí, i z hlediska spolupráce v unii. "Ve Velké Británii vidíme jednoho z hlavních spojenců dosud. Vztahy byly vždycky velice dobré, nadstandardní," řekl premiér.

Zopakoval také své dřívější stanovisko, že za nejvýhodnější scénář pro Česko by považoval, aby se v Británii uskutečnilo druhé referendum o odchodu a Britové se vyslovili pro setrvání v unii. "Při prvním referendu v mediálním prostoru byly různé dezinformace, lidé byli nějak ovlivnění, možná tam byly nějaké cizí vlivy," řekl po vystoupení na výboru novinářům.

S Mayovou o možnosti uspořádání druhého referenda o brexitu Babiš nedávno telefonicky hovořil, odezva však podle něj byla velmi negativní. "Ale ta situace se mění, někteří opoziční politici ve Velké Británii už o tom mluvili," upozornil.

Pokud by Británie svůj názor na odchod z EU nezměnila, chce Babiš brexit s dohodou. "Druhá jediná možnost, aspoň pro mě, je, že bude Velká Británie akceptovat to, co se vyjednávalo dva a půl roku," řekl. Brexit bez dohody označil za katastrofu. Česko se na něj ale přesto připravuje, premiér v této souvislosti připomněl zvláštní zákon upravující práva Britů v Česku, který schválily obě parlamentní komory a počátkem března ho podepsal prezident Miloš Zeman.