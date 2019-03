Praha - ČR o půlnoci ukončila plošné kontroly polského hovězího masa. Příjemci masa tak nemusí ode dneška dokládat jeho vyšetření na přítomnost salmonel, testy dělali na své náklady. Polsko podle státu přijalo dostatečná opatření. Státní správa ale upozorňuje, že i nadále budou veterináři se zvýšenou intenzitou dovozce kontrolovat. Česká mimořádná veterinární opatření platila zhruba měsíc, Polsko ze začátku reagovalo negativně, tamní ministr zemědělství Jan Krzysztof Ardanowski, zpočátku pohrozil, že pokud bude ČR jeho zemi "vydírat", může začít s kontrolami českého piva. Nakonec se tak nestalo.

ČR a Evropská komise (EK) obdržely v pondělí záruky, že se učinilo maximum, aby se na trh nedostávalo maso ze skotu nevhodného pro lidskou spotřebu, uvedlo v úterý ministerstvo. V uplynulém měsíci hrozila příjemcům masa, pokud by jej nedali řádně vyšetřit, dvoumilionová pokuta. Až poté, co obdrželi testy s vyhovujícími výsledky, mohli uvést maso na trh. Pokud by byly výsledky nevyhovující, museli příjemci masa okamžitě informovat veterináře. Podobné opatření stále platí u dovozového masa z Brazílie.

Mimořádná opatření začala platit 21. února kvůli nálezu salmonely ve zhruba 700kilogramové zásilce hovězího z Polska, které dovezla firma Animalco z koncernu Agrofert, a předchozímu pomalému informování o dovozu masa z jatek, která v Mazovském vojvodství porážela nemocné krávy. Agrofert následně s polským dodavatelem rozvázal smlouvy. Poté se na českém trhu nalezla salmonela i v drůbežím z Polska. V dalších zhruba 250 odebraných vzorcích polského hovězího masa problémy zjištěné nebyly. Konec povinných kontrol kromě Polska chtěla s ohledem na jednotný trh unie také EK.