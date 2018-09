Praha - Česká republika měla do dnešního dne zavést do svého právního řádu kontroverzní směrnici Evropské unie zpřísňující kontrolu nad střelnými zbraněmi. Normu, která by tak učinila, čeští politici ale přijmout nestihli. Česku tak budou ze strany Evropské unie hrozit sankce. Podle ministerstva vnitra je na tom podobně většina členských států.

Situaci chce kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) částečně vyřešit nařízením vlády. Mluví se také o změně některých zákonů včetně ústavy. Proti směrnici chce dnes v sídle pražského zastoupení Evropské komise předáním nóty protestovat sdružení Liga Libe.

Evropský parlament schválil směrnici loni na jaře. Jejím cílem je zabránit teroristům ve vyzbrojování. Podle kritiků ale hlavně omezuje majitele legálně držených zbraní, trh s legálně drženými zbraněmi a zasahuje do vnitřní bezpečnosti státu. Změny by se v ČR dotkly téměř všech asi 300.000 držitelů zbrojních průkazů a také držitelů znehodnocených zbraní nebo zásobníků, které zatím nepodléhají evidenci. Tehdejší vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) podala proti směrnici žalobu k Soudnímu dvoru EU. Odkladný účinek ale žalobě přiznán nebyl. Rozsudek asi padne příští rok.

Vláda v únoru předložila Sněmovně návrh novely zákona o zbraních, která by měla v nejnižší možné míře zavést požadavky směrnice do vnitrostátního práva, řekla ČTK mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá. Projednávání zákona ale bylo odsouváno, předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) nedávno uvedl, že za nejlepší řešení považuje jeho stažení. Kabinet Andreje Babiše (ANO) chce problém vyřešit nařízením vlády, jehož přijetí je rychlejší.

Novela má omezit například dostupnost takzvaných expanzivních zbraní, ve kterých lze používat jen slepé náboje. Nadšenci například nebudou moci používat takto upravené samopaly, na další budou potřebovat zbrojní pas. Kritizují to historické spolky, podle kterých to do budoucna zkomplikuje pořádání historických akcí.

Při nesplnění povinnosti musí Evropská komise zahájit s členským státem řízení pro porušení povinnosti, které může vést až k Soudnímu dvoru EU, řekla Malá. Ten může České republice uložit pokutu, a to jak paušální částku (pevná částka za dobu porušení do vynesení rozsudku), tak penále (periodická částka za období od vynesení rozsudku do sjednání nápravy). Malá ale upozornila, že Česko není jediným státem, který implementaci neukončil, povinnost podle ní splnily pouze tři státy.

Sdružení Liga Libe bojuje proti odzbrojení. Její petici, kde signatáři žádají Parlament, vládu i prezidenta, aby byla možnost držet zbraň zakotvena v ústavě, podepsalo podle organizace asi 80.000 lidí. Podpis připojil mimo jiné Vondráček, petici podpořil i Babiš a prezident Miloš Zeman. Petice také vyzývá zástupce ČR, aby směrnici EU odmítli. Pod předchozí petici zabývající se podobným tématem připojilo podpis 110.000 lidí.