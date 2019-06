ČR je pro nové značky ze zemí střední Evropy nejatraktivnější

Praha - Téměř tři desítky nových maloobchodních značek vstoupily na český trh v loňském roce, ten byl tak podle nových statistik společnosti CBRE druhým nejsilnějším za posledních pět let. Za tu dobu přibylo v ČR více než 120 nových značek a odešly jen dvě desítky. Podle jiného srovnání od společnosti Cushman & Wakefield je Česká republika stále nejpřitažlivější zemí pro vstup maloobchodních značek ve středoevropském regionu. Těsně za ní následuje Polsko.

"Podobně jako počet nově přicházejících značek zůstal nezměněný i trend jejich strategie vstupu na trhy středoevropského regionu. Při něm Praha zůstává hlavní vstupní branou, trhem, který nabízí velice kosmopolitní prostředí a výborný poměr mezinárodních turistů a lokálních zákazníků," uvedl vedoucí retailového týmu pro střední a východní Evropu Cushman & Wakefield Jan Kotrbáček.

Fakt, že na českém trhu působí několik tisíc značek a minimum ho opouští, je podle CBRE dobrou zprávou o tom, že tuzemský maloobchodní trh je stále v dobré kondici. Příchody nových značek podle CBRE ovlivňuje kolik a jakých maloobchodních projektů, od nákupních přes outletová centra, se v daném roce otevírá.

To se podle CBRE odrazilo i na loňských statistikách. Nový značek bylo loni 29, což je meziročně o 26 procent méně, loni se však v ČR neotevřelo žádné větší nákupní centrum. Například předloni nové rozšířené obchodní centrum na pražském Chodově přilákalo 24 nových značek.

"Nových projektů je málo a především se jedná multifunkční projekty, které kombinují maloobchodní prostor, kvalitní gastronomii, zábavu, kanceláře, byty, hotel - to vše v kvalitním prostředí a se špičkovou architekturou," doplnil Kotrbáček. Starší maloobchodní projekty na trhu podle něj procházejí nutnou revitalizací. Praha je navíc pro maloobchodníky s Budapeští co do výše nájmů z celého regionu nejdražší.

Nejvíce značek v ČR patří luxusní a byznys módě a oblečení střední cenové úrovně a gastronomii, což koresponduje s životním stylem lidí zejména velkých měst a kondicí české ekonomiky, shodují se obě firmy. Ty patří k předním světovým poskytovatelem realitních služeb. Nejvíce značek až 26 procent pochází podle Cushman & Wakefield z Itálie, poté z USA a Německa.

Přehled maloobchodních projektů od roku 2014 do 2018:

Rok a počet projektů Název projektu Město 2014 - šest projektů Centrum Pivovar Děčín Florentinum Praha Frýda Frýdek-Místek Galerie Teplice Teplice OC Lužiny Praha Quadrio Praha 2015 - jeden projekt Central Kladno Kladno 2016 - dva projekty Aupark Hradec Králové Hradec Králové Galerie Přerov Přerov 2017 - čtyři projekty Central Jablonec Jablonec nad Nisou Centrum Chodov Praha Galerie Butovice Praha IGY České Budějovice České Budějovice 2018 - tři projekty Géčko Ostrava Ostrava Outlet Arena Moravia Ostrava Prague The Style Outlets Praha

Zdroj: CBRE