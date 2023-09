ČR je připravena podílet se na ochraně vnější hranice EU, řekl premiér Fiala

Praha - Česká republika je připravena se podílet na ochraně vnějších hranic Evropské unie. Dál odmítá přerozdělování uprchlíků. Po dnešní půlhodinové schůzce s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou při její návštěvě Prahy to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Šéfka unijní exekutivy pak ocenila českou pomoc Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům. Uvedla, že pomáhající země by mohly získat díky revizi unijního financování na zvládnutí přílivu běženců víc peněz. Věří tomu, že ČR přesuny peněz podpoří.

"My jsme připraveni se podílet na ochraně vnější hranice EU. Naším cílem musí být to, aby se lidé do Evropy vůbec nevydávali, abychom zabránili pašerákům s lidským neštěstím v jejich aktivitě. S tím souvisí zrychlený proces vyhošťování a další věci," uvedl Fiala. Dodal, že snížení počtu ekonomických uprchlíků a ochrana hranic je lepší než řešení následných problémů s migrací. Podotkl, že ČR povinné přerozdělování "nelegálních migrantů" dál odmítá. Označil ho za nehumánní a nefunkční.

Premiér řekl, že se šéfkou komise mluvil i o podpoře zemí, které přijímají velký počet ukrajinských uprchlíků. Von der Leyenová ocenila českou pomoc Ukrajině. "Češi přivítali Ukrajince, kteří museli prchnout před válkou, s otevřenou náručí. Za to velmi děkujeme. Evropa vám za to bude vždy vděčná," řekla předsedkyně Evropské komise. Podle ní je potřeba evropská reakce na migraci.

Von der Leyenová zmínila návrh na navýšení částky pro pomáhající země ke zvládnutí přílivu uprchlíků, a to o 15 miliard eur (tj. zhruba 366 miliard Kč). Přesun částky má umožnit revize víceletého finančního rámce. Podpora je závislá na dohodě členských států. Věří, že ČR přijde s konstruktivní podporou při jednáních.

Fiala a předsedkyně Evropské komise debatovali i o energetice, plánu obnovy či obsazování unijních postů. Dvě vysoká místa v Evropské komisi před nedávnem získaly dvě Češky. Irena Moozová má pozici zástupkyně generálního ředitele na Generálním ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele (DG JUST) a Lenka Filípková pozici ředitelky v Generálním ředitelství pro rozpočet (DG BUDG). Podle premiéra chce ČR v získávání vrcholných postů pokračovat.

"Tým paní předsedkyně pracuje s naším týmem na vytvoření speciálního akčního plánu. Věřím, že to bude mít z hlediska obsazování pozic další výsledky," uvedl premiér. Povýšení dvou Češek je podle von der Leyenové úspěch a pokračování spolupráce z českého předsednictví. Fiala míní, že vyšší české zastoupení v unijních institucích přispěje i k vyšší akceptaci unie v ČR.

Šéfka unijní exekutivy byla v Praze v květnu. Tehdy se setkala s prezidentem Petrem Pavlem a krátce také s Fialou. Premiér a von der Leyenová vystoupili dnes ráno už na Green Deal Summitu v Technologickém centru UMPRUM. Předsedkyně Evropské komise na něm řekla, že ČR má vše potřebné k tomu, aby byla evropským lídrem "v čisté ekonomice zítřka". Česko by podle von der Leyenové mělo využít svou průmyslovou základnu, vynalézavost a vzdělanou pracovní sílu a brát Green Deal jako příležitost pro budoucnost českého průmyslu.