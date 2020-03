ČR je 67 nakažených koronavirem, od rána přibyli tři pacienti

Praha - Počet potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru v Česku vzrostl na 67. Infekce se nově objevila v Plzeňském kraji a na Vysočině. Základní, střední a vysoké školy dnes zůstaly zavřené, přibývá také míst s omezeným provozem. Ministerstvo zdravotnictví chce v březnu nakoupit 600.000 respirátorů. Stát vyčlení pro soukromé dopravce 100 milionů korun na dezinfekci a ochranné pomůcky, Česká pošta připravila bezkontaktní doručování. Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) navrhne ukončení schůze dolní komory.

V Česku je 67 nakažených novým koronavirem, od dnešního rána přibyli tři pacienti. Na twitteru to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Dva nové případy potvrdila laboratoř v Brně, jeden Zdravotní ústav v Ostravě. V Brně jde o muže a ženu, kteří byli na společné lyžařské dovolené v Dolomitech. Ostravská laboratoř potvrdila nemoc u muže, který byl lyžovat v italském Trentinu (Tridentsku).

První případy nákazy koronavirem byly v Česku potvrzeny 1. března. Testováno bylo podle dnešních údajů ministerstva zdravotnictví zatím 1358 lidí. Nejvíce nakažených je v Praze.

Školy s výjimkou mateřských jsou z nařízení ministerstva zdravotnictví do odvolání zavřené, doma ode dneška zůstalo 1,7 milionu žáků a studentů. Rodiče dětí do deseti let mohou čerpat ošetřovné, nejdéle ale devět kalendářních dnů. Lidovci vyzvali vládu k rychlé změně tak, aby ošetřovné pokrylo celou dobu uzavření škol. Rodiče, kteří se o děti musejí postarat, někde chybějí v práci. Třeba Slezská nemocnice v Opavě takto přišla o 20 zdravotníků a musela omezit provoz interního oddělení.

Akce nad 100 účastníků se nesmějí konat už od úterního večera, nově ohlásily uzavření třeba skanzeny nebo Východočeské muzeum v Pardubicích. Už všechny své návštěvnické a výstavní objekty zavřel Pražský hrad, lidé neuvidí ani polední slavnostní střídání Hradní stráže. Kulturní a další instituce ruší připravované akce. Brněnský biskup dal věřícím dispens k tomu, že se nemusí osobně účastnit nedělních mší. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula předpokládá, že uzavření škol a zákaz akcí budou trvat minimálně měsíc.

Policisté na deseti hraničních přechodech na jihu a západě země nadále namátkově zastavují auta. Za uplynulých 24 hodin zkontrolovali 43.382 aut, hasiči změřili teplotu 15.500 lidem. S podezřením na koronavirus policisté odstavili 162 vozidel, do karantény převezli tři lidi.

Na ukončení sněmovní schůze kvůli koronaviru se podle Vondráčka dohodly poslanecké kluby. Šéf Sněmovny to navrhne na začátku dnešního odpoledního jednání. Poslanci by se opět sešli na řádné schůzi v dubnu.

Stejně jako v březnu plánuje ministerstvo zdravotnictví nakoupit 600.000 respirátorů v případě potřeby také v dubnu. Prvních 200.000 respirátorů slíbilo do státních nemocnic a praktickým lékařům dodat do pátku. Zatím není zřejmé, kdy začne distribuce pro domovy důchodců nebo další lůžková zařízení sociální péče. Senioři jsou přitom nemocí COVID-19 nejvíce ohroženou skupinou.

Infekce zasahuje ekonomiku. Škoda Auto se obává problémů se zásobováním díly z Číny. Autobusový dopravce FlixBus zastavil do 3. dubna provoz svých linek do Itálie. Pro soukromé dopravce stát vyčlení 100 milionů korun na pořízení dezinfekčních a ochranných pomůcek pro řidiče a další personál. Ministerstvo dopravy také zajistilo zásoby dezinfekce, které bude v případě nutnosti dopravcům dodávat. Hlavně pro autobusová a vlaková nádraží bude určena dezinfekce z 30.470 litrů zabaveného lihu, které nechá stát do konce týdne vyrobit.

Česká pošta bude lidem v karanténě zásilky do rukou adresáta dávat do schránky, nebo je měsíc nechá na poště. Karanténa obvykle trvá dva týdny. Ministerstvo spravedlnosti zakázalo soudcům zahraniční služební cesty. Vojáci a zaměstnanci z resortu ministerstva obrany, kteří se vrátí z Itálie, Číny, Německa, Španělska či Francie, musejí do karantény.

Čína a Itálie jsou koronavirem nejvíce zasažené. Pevninská Čína, odkud se infekce začala v prosinci šířit, registruje zhruba 81.000 nakažených, z nichž se většina již vyléčila. Nemoci COVID-19 tam podlehlo 3158 lidí. V Itálii je mrtvých 631 lidí, nakažených víc než 10.000. Celosvětově se podle agentury Reuters nakazilo přes 117.000 lidí, zemřelo víc než 4000 lidí. V Německu by se podle kancléřky Angely Merkelové mohlo koronavirem nakazit 60 až 70 procent obyvatel.

Výrok Merkelové o koronaviru by podle Babiše mohl vyvolat paniku

Vyjádření německé kancléřky Angely Merkelové, že by se novým typem koronaviru mohlo v Německu nakazit přes 60 procent obyvatel, by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) mohlo vyvolat paniku. Česko přijalo opatření, aby v zemi tak černý scénář nenastal, sdělil dnes premiér ČTK. Podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) vláda přijímá opatření, která co nejvíc zmírní dopad koronaviru. I podle opozice mají přijatá přísná opatření předejít podobným scénářům.

"Nechci komentovat situaci v Německu, i když si myslím, že taková prohlášení vyvolávají spíš paniku. My jsme každopádně přijali razantní opatření, aby o tak černých scénářích nemohla být ani řeč," reagoval Babiš na vyjádření Merkelové. Kancléřka dnes v prvním veřejném vyjádření k situaci kolem koronaviru uvedla, že by se mohlo nakazit 60 až 70 procent Němců, a vyzvala k solidaritě s ohroženými skupinami obyvatel.

"Česká republika opatření přijala dříve než všechny státy v Evropě včetně Německa právě proto, abychom zabránili masivnímu rozšíření epidemie. Jako první jsme zakázali přímé lety z Itálie, pro české občany, kteří se odsud vraceli, jsme zavedli povinnou karanténu, lidi s podezřením na nákazu testujeme doma, děláme kontroly na hranicích, operativně jsme rozhodli o zrušení společenských akci s účasti nad 100 lidi a uzavřeli jsme školy. Bohužel některé evropské země tak rychle a radikálně nereagovaly. My jsme tedy v jiné výchozí situaci a uděláme maximum pro ochranu našich občanů a jsem přesvědčen, že situaci zvládneme. Musíme být všichni jednotní a táhnout za jeden provaz a virus porazíme," uvedl Babiš.

Hamáček uvedl, že neví, o jaká data kancléřka své vyjádření opírá. "Vláda se při svém rozhodování řídí snahou o maximální ochranu obyvatel ČR a přijímá taková opatření, která v co nejvyšší míře zmírní dopad koronaviru na kapacity českého zdravotnictví," uvedl vicepremiér.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že podle vyjádření odborníků se tak extrémní počet nakažených, o jakém mluvila Merkelová, v Česku neočekává. "Přijatá opatření, byť mohou někomu připadat přísná, mají za cíl právě předejití takto katastrofálním scénářům. Je tedy v zájmu nás všech, aby lidé dodržovali všechna pravidla, včetně karantény. V tuto chvíli je odpovědnost každého z nás skutečně zásadní," uvedla.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury by pro Česko bylo nejhorší, kdyby si nechalo radit od Merkelové. "Efektivní opatření musí být na hranicích, musíme dobře připravit zdravotní systémy České republiky a účinnými způsoby bránit šíření v naší zemi. Obavám paní Merkelové se nelze divit, neboť jí po Německu běhá několik set tisíc migrantů, o kterých nemá žádnou evidenci," uvedl Okamura.

Po kontrolách na hranicích putovali další tři lidi do karantény

Při kontrolách na vybraných deseti hraničních přechodech na jihu a západě země bylo k dnešnímu ránu za uplynulých 24 hodin zkontrolováno 43.382 aut a téměř 15.500 lidem byla změřena teplota. S podezřením na koronavirus policisté odstavili 162 vozidel, do karantény převezli tři lidi. Policie to dnes ráno oznámila na twitteru a veřejnost vyzvala k dodržování všech nařízení vydaných v souvislosti s šířením nákazy. Česko má k dnešnímu ránu 64 lidí s nákazou.

Namátkové kontroly s měřením teploty byly na hranicích zavedeny od pondělí 07:00, první den policisté zkontrolovali přes 35.800 vozidel, přičemž 65 aut odstavili kvůli podezření na koronavirus. Víc než 9000 lidem hasiči změřili teplotu, do karantény putovalo šest osob.

K opatřením na hranicích se dnes na ministerstvu vnitra sešla koordinační skupina. "Zástupci vybraných resortů, bezpečnostních sborů a krajů zhodnotili dosud přijatá opatření a konzultovali další postup do budoucna," uvedlo ministerstvo.

Na přechodech postupně vzniká zázemí pro odběry vzorků od lidí s podezřením na nákazu koronavirem. Testovaní lidé budou muset na hranicích vyčkat zhruba 30 minut do chvíle, než bude k dispozici výsledek jejich vyšetření. V pondělí ministerstvo rozšířilo možnost uvalení karantény i na cizince, kteří budou na hranicích kontrolováni. Dosud byla tato možnost jen u Čechů a u cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR.

Hasičům, policii a celníkům pomáhá na hranicích i armáda, od úterý uvolnila 30 příslušníků vojenského zdravotnického personálu. Pomohou s odebíráním vzorků pro testování na koronavirus. Armáda se také podílí na výstavbě provizorních odběrových míst.

Stát dá dopravcům manuál jak čelit viru, rozdělí jim 100 mil. Kč

Stát vyčlení pro soukromé dopravce 100 milionů korun na pořízení dezinfekčních a ochranných pomůcek pro řidiče a další personál ve veřejné dopravě. Jde asi o 30.000 zaměstnanců. Ministerstvo dopravy také zajistilo zásoby dezinfekce, které bude v případě nutnosti dopravcům dodávat. Firmy dostanou také manuál pro preventivní postup proti šíření koronaviru. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). V minulých dnech bylo zintenzivněno čištění vozů a nádraží. Podle ministra cestuje ve veřejné dopravě, zejména po dnešním uzavření škol, méně lidí.

"Veřejná doprava je klíčové místo, kde dochází k potkávání velkého počtu lidí. Musíme to mít z hlediska hygieny a ochrany pod kontrolou," uvedl Havlíček. Ministerstvo proto vydalo pokyny pro dopravce, jak postupovat při ochraně proti šíření koronaviru. Manuál dnes resort rozešle mezi soukromé dopravce, státní podniky jsou podle ministra pod kontrolou.

Ministerstvo dopravy bude peníze na nákup dezinfekčních prostředků distribuovat mezi dopravce přes kraje a města. Dopravci budou předkládat faktury za zakoupené prostředky. Úřad také zajistil zásoby dezinfekce, kterou bude v případě nutnosti distribuovat mezi dopravce. Opatření jsou zaměřena na železniční a autobusové firmy, netýkají se například taxislužeb.

Havlíček zdůraznil, že řada soukromých dopravců už ochranné postupy nastavila v minulých dnech, v Česku jich je všech přes 100. Opatření by tak mělo podle něj pomoci hlavně těm menším.

Ochranné postupy už dříve nastavil například RegioJet nebo Leo Express. Ve vlacích i autobusech jsou rozmístěny ve větší míře dezinfekční prostředky, vozidla jsou také intenzivněji čištěna. Dopravci také zavedli postupy pro své zaměstnance. "I bez tohoto příspěvku dělá Leo Express maximum. V současné situaci, kdy evidujeme pokles poptávky po cestování a tedy i ekonomické dopady, je ovšem taková pomoc vítána," uvedl mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.

Zvýšená opatření zavedly i státní České dráhy. Podle šéfa podniku Václava Nebeského dopravce častěji čistí vozy i nádraží, které má ve správě, zaměstnanci mají také ochranné pomůcky. Minimalizován by měl být i kontakt průvodčích a cestujících.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula opatření vlády uvítal, odbory podle něj budou aktivní při informování státu o dodržování ochranných postupů. Středula zároveň vyzval, aby vláda zvážila upravení rozpočtu a uvolnila další peníze pro boj s šířením koronaviru.

Nový typ koronaviru se začal šířit na konci loňského roku v Číně. V Česku bylo dosud potvrzeno 64 případů onemocnění.