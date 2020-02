ČR dál řeší koronavirus, žádný případ v zemi zatím není potvrzen

Poloprázdné regály s těstovinami na snímku pořízeném 27. února 2020 v jednom z hypermarketů v Ústí nad Labem. V některých obchodech ve městě lidé ve velkém nakupují trvanlivé potraviny a balené vody. Někteří ČTK řekli, že se tak zásobují kvůli možnosti rozšíření nového koronaviru do ČR. V České republice se přitom dosud nepotvrdil žádný případ nákazy koronavirem. Nejbližší potvrzená nákaza je od Ústí nad Labem vzdálená stovky kilometrů, a to v Německu. Řetězce působící na českém trhu mají podle vyjádření jejich zástupců pro kamenné prodejny většinou dostatečné zásoby.

Praha - Kvůli šíření nového koronaviru se dnes poprvé od roku 2014 sešla Ústřední epidemiologická komise. Představitelé ministerstva zdravotnictví poté uvedli, že nákaza se v ČR pravděpodobně objeví, panika však není na místě. Mezi 135 testovanými vzorky dosud v ČR žádný pozitivní nebyl, na testování je připravená zhruba desítka dalších. Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhuje, aby se vzorky pro příště odebíraly v domácí karanténě. České aerolinie (ČSA) dnes kvůli viru zastavily provoz linky do jihokorejského Soulu. Čeští turisté na kanárském ostrově Tenerife, kde se virus vyskytl, mohou opustit hotel, kde byli v karanténě.

Podle ředitele Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Pavla Březovského není na místě testovat každého, kdo se vrátí ze severu Itálie. Musí přijet přímo ze zasažené oblasti a mít horečku nad 38 stupňů. V takovém případě se mají lidé telefonicky spojit s lékařem. Rizikové jsou oblasti Lombardie, Veneto, Piemont a Emilia-Romana, většina Čechů přitom jezdí lyžovat do regionu Trentino. "Ani když by tu byl první případ, což nemůžeme vyloučit, není to důvod k panice, ani ke skupování potravin," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Jeho náměstek Roman Prymula označil za pravděpodobné, že se nákaza v Česku objeví. Systém je nyní zahlcen případy nemocných s chřipkou, kteří mají strach, že mají koronavirus. Podle Babiše by se vzorky mohly odebírat v domácí karanténě, kam by za lidmi přijížděli zdravotníci z krajské hygienické stanice. Dosud pacienty vozí sanitky do nemocnic. Ministerstvo možnost prověří, podle Vojtěcha záleží na personální kapacitě stanic.

Šestice českých turistů na ostrově Tenerife, kde se virus vyskytl, může podle Babiše opustit hotel, ve kterém byla v karanténě. Španělské úřady ale trvají na rychlém návratu do Česka. Babiš zatím neupřesnil, zda by ČR mohla poslat pro turisty vládní speciál podobně jako pro pět Čechů, které francouzské letadlo přivezlo do Bruselu z čínského Wu-chanu.

ČSA dnes oznámily, že s okamžitou platností zastavují provoz linky do Soulu. Další linka z Prahy do Soulu od Korean Air zatím funguje beze změn. Už dříve byly rozhodnutím vlády plošně zastaveny všechny přímé lety mezi ČR a Čínou.

V Česku byly kvůli podezření na nákazu COVID-19 v karanténě od začátku února stovky lidí. Zatímco například v Karlovarském kraji k tomuto opatření podle zjištění ČTK zatím nemuseli vůbec přistoupit, ve středních Čechách se domácí karanténa týká aktuálně asi stovky lidí. Epidemiologická komise dnes ministerstvům, krajům a dalším orgánům státní právy a samosprávy uložila, aby rozpracovaly své krizové plány podle svých gescí. Zabývat by se měly i zásobováním nebo výrobou, pokud by byla nařízena karanténa.

Politici i úřady opakovaně varují před panikou. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) také varuje před neuváženým užíváním léků s chlorochinem. Upozornil, že není doloženo jejich preventivní působení a hrozí nežádoucí účinky. Respirátory, které slouží jako ochrana proti nákaze, jsou podle zástupců tuzemských lékáren nedostatkovým zbožím i u dodavatelů. Některé z nich připouštějí, že kvůli nedostatku respirátorů a roušek na trhu se lidé ve větším začínají ptát na možnost podpultového získání ochranných pomůcek.

Dvoutýdenní karanténa či jiné opatření znemožňující výkon práce u přibližně desetiny ekonomicky aktivních obyvatel v ČR by podle výpočtů Hospodářské komory stála 23,5 miliardy korun, tedy 0,4 procenta HDP. Nejvýraznější výpadek by mohl nastat zejména v Praze a Středočeském kraji.

O humanitární pomoci, kterou v ČR posbíraly pro Čínu města, kraje, firmy či Hrad, jednal v Číně prezidentův kancléř Vratislav Mynář. Do země pomoc o hmotnosti devět tun přepraví v pondělí speciál české armády. Podle tiskové agentury Nová Čína jeden z čínských vicepremiérů Chu Čchun-chua označil návštěvu v době epidemie jako důkaz "hlubokého přátelství české vlády a lidu".