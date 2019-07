ČR chce zvyšovat koaliční potenciál V4 v EU

Praha - Česko chce při svém ročním předsednictví ve visegrádské skupině (V4), které převzalo na počátku července od Slovenska, zvyšovat koaliční potenciál skupiny v Evropské unii. Na debatě, kterou pořádal Institut pro politiku a společnost, to dnes řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Podle něj by se visegrádské země, tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, měly aktivně zaměřit například na prohlubování vnitřního trhu EU nebo na posilování obranné spolupráce.

O potřebě změnit image V4, aby nebyla vnímána jen jako blokační uskupení, mluvil i slovenský velvyslanec v Česku Peter Weiss. S Petříčkem se shodli na tom, že skupina musí vystupovat aktivně a přinášet pozitivní body na evropské jednání, pro které bude hledat spojence i mimo střední Evropu.

Petříček označil za jednu z priorit českého předsednictví silnější prosazování evropských politik tam, kde jsou už nyní středoevropské státy aktivní. Zmínil prohlubování vnitřního trhu EU a odstraňování přetrvávajících bariér nebo posilování obranné spolupráce v unii. V4 by podle něj měla prosazovat i posilování spolupráce EU se státy Východního partnerství a podporovat integraci zemí západního Balkánu do unie.

O potřebě začlenit západobalkánské státy do EU mluvil i Weiss. Podle něj hrozí to, že když tyto země nedostanou evropskou perspektivu, začnou v nich prosazovat svůj vliv jiné země, zmínil Turecko, Rusko a Čínu. Podle něj to není v zájmu EU, a to i z bezpečnostních důvodů.

Podle Petříčka chce Česko při svém předsednictví ve V4 také hledat způsoby pro podporu rozvoje moderních technologií, a to nejen ve čtyřčlenné skupině, ale v celé EU, aby se zvýšila evropská konkurenceschopnost.

Ministr také zdůraznil, že Česko nevnímá V4 jako nějakou konkurenci vůči Evropské unii, ale jako jeden z nástrojů, jak prosazovat v osmadvacítce národní zájmy. Upozornil na to, že kromě visegrádské spolupráce Česko hledá spojence i jinde, zmínil v této souvislosti strategické partnerství s Německem nebo takzvaný slavkovský formát, tedy spolupráci se Slovenskem a s Rakouskem.