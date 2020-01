ČR chce v hospodářské strategii propojit vědu s průmyslem

Praha - Česká republika chce v připravované hospodářské strategii propojit vědu s průmyslem a obchodem. Inspirací hospodářské vize do roku 2030 jsou skandinávské země, Nizozemsko, Švýcarsko nebo Irsko. V materiálu o tezích strategie, který v pondělí projedná vláda, to uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Dokument předchází samotné strategii, která by měla být vládě předložena letos v březnu.

Teze definují osm hlavních oblastí strategie: průmysl, stavebnictví a suroviny, dopravu, energetiku, vzdělávání a trh práce, podnikání a obchod, výzkum, vývoj, inovace a digitalizaci, regiony, krajinu a zemědělství a zdraví. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v materiálu uvádí, že ČR v oblasti hospodářského rozvoje zaměří cíle do roku 2030 na posílení domácího sektoru ekonomiky, podpory malých a středních podniků, posunu ekonomiky na vyšší pozice v mezinárodní dělbě práce a v mezinárodním hodnotovém řetězci a na zvýšení kvality přímých zahraničních investic.

Ekonomika ČR by podle dokumentu měla cíleně směřovat ke snížení své materiálové a energetické náročnosti, podpoře podnikavosti, inovací, oběhového hospodářství, nízkouhlíkových technologií, robotizace a digitalizace a zajištění odolné a kvalitní infrastruktury.

"Za zcela zásadní považujeme skutečnost, že na formulování hospodářské vize se aktivně podílí nejvýznamnější zástupci zaměstnavatelů, malých a středních podniků a živnostníků, odborů, akademických a vědeckých institucí, dotčených ministerstev a zástupců regionů. Vytváříme tím předpoklad její kontinuity i za horizont současné vlády," uvedl v předkládaných tezích strategie Havlíček.

Základem pro hospodářskou vizi ČR je podle ministra Inovační strategie ČR. "Ta je založena na vybudování průmyslově a energeticky soběstačné ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou, připravenou na nejpokročilejší technologie, které se stanou základem posilování konkurenceschopnosti," dodal v materiálu Havlíček.

Hlavním cílem hospodářské strategie je podle ministerstva posunout ČR do roku 2030 mezi 20 nejkonkurenceschopnějších ekonomik světa podle žebříčku Světového ekonomického fóra. V loni zveřejněném žebříčku konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra (WEF) za období 2019/2020 spadla Česká republika o tři místa na 32. příčku. Za ČR těsně skončily Chile a Portugalsko, přeskočily jej Estonsko, Itálie či Malajsie. Vede Singapur před USA a Hongkongem.

Nejhorší pozici získala Česká republika ve vydání 2013/2014, kdy byla 46. Od vydání 2015/2016 se ČR nachází kolem 30. místa, což se nezměnilo ani po metodologické změně a zpětném propočtu za rok 2017.

Materiál pro pondělní jednání vlády na základě výjimky neprošel meziresortním připomínkovým řízením, podle MPO byl však na pracovní úrovni projednán s dotčenými resorty a hospodářskými a sociálními partnery.