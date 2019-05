ČR chce dokončení vnitřního trhu EU, zajištění bezpečnosti

Praha - Česko považuje za klíčové úkoly pro budoucnost Evropské unie dokončení vnitřního trhu a zajištění vnitřní bezpečnosti kontinentu. Je třeba také nově nastavit rovnováhu mezi unijními institucemi, agendu EU by měla určovat Evropská rada a Evropská komise by ji měla pouze naplňovat a nenárokovat si víc pravomocí. Na mezinárodní konferenci Pražský evropský summit (Prague European Summit) to dnes řekla státní tajemníce pro evropské záležitosti Milena Hrdinková.

Hrdinková uvedla, že po víkendových evropských volbách nyní přichází čas pro stanovení priorit unie pro příštích pět let. Připomněla, že se večer v Bruselu sejdou šéfové států a vlád k prvnímu povolebnímu jednání.

"Jako Česká republika vidíme jako klíčové zaměření na ekonomickou integraci. Konkrétně je zásadní dokončení vnitřního trhu," řekla Hrdinková. Pro malou otevřenou ekonomiku jako Česko, jejíž hospodářský výkon je do velké míry závislý na vývozu na evropské trhy, je podle ní zajištění volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu velmi důležité.

Česko chce jako další prioritu prosazovat zajištění vnitřní bezpečnosti EU. "Chceme, aby Evropa byla nejbezpečnější kontinent světa," řekla Hrdinková. Podle ní je třeba posílit ochranu vnějších hranic unie, prohloubit policejní spolupráci unijních států a společně věnovat také větší pozornost kybernetické bezpečnosti.

Hrdinková uvedla, že Česko usiluje i o změnu rovnováhy unijních institucí. Klíčovou roli musí hrát Evropská rada, Evropská komise musí změnit svůj přístup a soustředit se na naplňování zadání, která od lídrů unijních států dostane, a na ochranu evropských smluv. "Přístup současné komise byl nesprávný, někdy se snažila působit nad rámec svých pravomocí" řekla Hrdinková.

Podle státní tajemníce jsou sice změny unie potřebné, zároveň je ale třeba stále připomínat výhody členství. "Stabilita, prosperita a nejdelší období míru v historii Evropy jsou velmi konkrétní benefity, které nám EU přinesla," řekla. Česko těžilo z členství zejména ekonomicky, a to díky příjmům z evropských fondů nebo díky přístupu na vnitřní trh EU, kam míří 84 procent českého exportu.

Hrdinková dnes na Pražském evropském summitu vystoupila jako hlavní řečnice. Podle vládního materiálu ke konferenci měl původně vystoupit i premiér Andrej Babiš (ANO), nakonec se ale akce neúčastní.

Pražský evropský summit se koná popáté, letos nese podtitul "Evropa na křižovatce". Do středy na něm vystoupí čeští i zahraniční politici, zástupci akademické sféry, výzkumných institutů, novináři a zástupci soukromého sektoru. Cílem konference je hledání společných odpovědí na klíčové výzvy, kterým Evropa v současné době čelí v ekonomické, sociální, zahraničněpolitické i institucionální oblasti.