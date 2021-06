ČR by mohla dát část ze 4,4 miliardy Kč od EU na 5G v odlehlých oblastech

Praha - Česko by mohlo v rámci Národního plánu obnovy část ze 4,4 miliardy korun od EU vynaložit na výstavbu mobilních sítí 5G v investičně náročných oblastech. Pokrývání těchto tzv. bílých míst si vyžádá výstavbu 120 základnových stanic pro 5G. Uvedli to účastníci webináře společnosti Ericsson. Podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) nemá přibližně 470.000 českých domácností zatím k dispozici širokopásmové připojení k internetu. Důvodem je to, že modernizace pozemní komunikační infrastruktury v odlehlejších oblastech je pro poskytovatele připojení nerentabilní.

Na základě Národního plánu obnovy získá Česká republika první část finančního příspěvku z unijního Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) ve výši zhruba 172 miliard korun. Přibližně šestina těchto prostředků, tedy 28,3 miliardy korun, bude vynaložena na urychlení digitalizace země. V rámci NPO je takzvaná Komponenta 1.3 určena k budování digitální velkokapacitní sítě a její část 1.3.2 je přímo zaměřená na rozšiřování 5G sítí.

Síť 5G má na venkově umožnit například rozšíření technologií na bázi internetu věci (IoT) v zemědělství, což je předpoklad pro vytváření chytrých automatizovaných farem. Základem bude robustní bezdrátové spojení, které pokryje i stovky hektarů polí a pastvin. Mobilní síť 5G umožňuje k internetu připojit až 100 přístrojů na metr čtvereční při minimální latenci signálu. Podle studie agentury Analysys Mason přinese přechod mobilních sítí na standard 5G českému zemědělství do konce dekády zhruba 5,4 miliardy korun příjmů navíc.

"5G navíc může výrazně zvýšit dostupnost lékařské péče v odlehlejších místech, podpořit rozšíření dálkové výuky či například dovolí lépe koordinovat výrobu energie z obnovitelných zdrojů. I podniky jistě ocení robustnější připojení," uvedl Christian Leon z Ericssonu.

Ericsson v Česku buduje 5G síť pro společnosti O2 a CETIN, které částečně, respektive zcela patří investiční skupině PPF.