ČR a Ukrajina chystají dohodu o vzdělávání, umožní koordinovat výuku

Praha - Česká republika a Ukrajina chystají dohodu o spolupráci ve vzdělávání. Má mimo jiné sladit postup ve výchově a výuce. Uzavřít by se měla na podzim. Po své návštěvě Ukrajiny to na dnešní tiskové konferenci řekl ministr školství Vladimír Balaš (STAN). Experti z ministerstva se svými ukrajinskými protějšky jednali také hlavně o zajištění vzdělávání a školní docházky ukrajinských školaček a školáků od září.

Podle původních odhadů se očekávalo, že do škol v Česku může nastoupit v novém školním roce až 130.000 žaček a žáků z Ukrajiny. Balaš dnes řekl, že skutečný počet bude asi poloviční. Minulý týden uvedl, že se zapsalo kolem 57.000 dětí a mladých a že kapacity škol by měly být ve většině míst v republice dostatečné. V některých místech by mohly ale fungovat ukrajinské třídy, uvedl Balaš. Dál by měly být v provozu také adaptační skupiny. Ukrajinská strana podle Balaše stojí i o takzvané ukrajinské sobotní školy. V Brně a Praze by pak měla vzniknout centra, kde by ukrajinští žáci mohli skládat přijímací či jiné zkoušky.

"S kolegy z ukrajinské strany jsme diskutovali podrobně jejich plány ke vzdělávání a školní docházce ukrajinských dětí s ohledem na jejich životní situaci. Jak budou schopni zajistit vzdělávání pro děti, které zůstaly doma, uprchly do jiného regionu, zůstaly v okupovaném území, nebo jsou v zahraničí," popsala návštěvu na Ukrajině náměstkyně ministerstva pro ekonomiku a legislativu Pavla Katzová. Podle ní budou obě země kroky koordinovat.

Podle Balaše se dohoda začala připravovat už před několika lety. Covidová epidemie uzavření oddálila. Dokument se nyní po ruské invazi na Ukrajinu upravuje, aby zohlednil nynější situaci a podmínky. Podle Balaše má mimo jiné právě umožnit koordinování a sladění výchovy a vzdělávání. Experti obou zemí budou nové znění projednávat on-line. Na podzim by se měla pak dohoda podepsat.

Docházka do základní školy bude pro ukrajinské uprchlíky v Česku od září povinná. Její kontroly ale podle Balaše nejsou v gesci ministerstva školství. "Primárně by se tím měly zabývat školy," řekl. Podle ministra není možné připustit, aby běženci odmítali posílat děti do škol. "Musíme se zaměřit na rodiny a provázat naše informace s informacemi, které má ministerstvo práce a sociálních věcí," řekl. Ministerstvo práce má mimo jiné přehled o vyplácených sociálních dávkách. Informace o povinné školní docházce bude podle Balaše mezi uprchlíky šířit i ukrajinská ambasáda, dodal.

Doplnil, že za problém považuje nejasnosti v tom, kolik běženců by v Česku mělo být ve středních školách. Někteří odborníci už v uplynulých měsících upozorňovali na to, že je potřeba se zaměřit i na vzdělávání Ukrajinců po dokončení základní školy, protože bez středoškolského vzdělávání by mohli být pro stát do budoucna přítěží. Podle průzkumu společnosti PAQ Research navštěvovala střední školy do června čtvrtina ukrajinských uprchlíků v daném věku, 56 procent se v Česku učilo prostřednictvím on-line výuky z Ukrajiny a zbytek se nevzdělával vůbec.

Při třídenní návštěvě Ukrajiny Balaš se svým týmem navštívil univerzity ve Lvově a Kyjevě. Jednal rovněž o vzniku českého "lektorátu". Posílit by se měla výuka bohemistiky. "S ohledem na intenzitu vztahů je to krok správným směrem. Ne, že by se bohemistika neučila, ale zřízení lektorátu přispěje ke zkvalitnění procesu," řekl ministr. Se svými spolupracovníky byl také v základních a mateřských školách v Irpini a Hostomelu. "Obraz zkázy je opravdu velmi smutný. Bylo to velmi emocionální. Velmi pozitivní bylo, že Ukrajinci myslí na budoucnost," popsal dojmy šéf resortu školství.