ČR a Japonsko příští rok oslaví 100 let diplomatických styků

Praha - Řada kulturních a společenských akcí a pravděpodobně i zvýšená intenzita návštěv ústavních činitelů připomenou příští rok 100. výročí navázání diplomatických styků mezi Českem a Japonskem. ČTK to v rozhovoru řekl velvyslanec ČR v Tokiu Martin Tomčo. Vztahy obou zemí jsou podle něj na výborné úrovni, snahou je dovést je až na úroveň strategického partnerství, ke kterému země směřují podle dohody premiérů z roku 2003.

Československo a Japonsko oficiálně navázaly diplomatické styky 12. ledna 1920. "Na výročí se chystá celá řada souběžných akcí, výstavy, koncerty, předpokládá se i zvýšená intenzita návštěv ústavních činitelů," řekl Tomčo. Vzpomínat se bude i na 100. výročí od chvíle, kdy spisovatel Karel Čapek použil slovo robot. "Pravděpodobně na to navážeme nějakými jednáními ohledně umělé inteligence a průmyslu 4.0," dodal diplomat.

Premiér Andrej Babiš (ANO) letos v dubnu pozval japonského premiéra Šinzóa Abeho do Česka, jistá jeho cesta ještě není. "Je těžké předjímat. Pracujeme na tom, je dost pravděpodobné, že se to může uskutečnit," uvedl Tomčo. Návštěvám z ČR v příštím roce nahraje i fakt, že se uskuteční letní olympijské hry v Tokiu. Na zahájení a zakončení her obvykle míří nejvyšší ústavní činitelé.

Od letošního února platí dohoda mezi Evropskou unií a Japonskem, která je dosud nejrozsáhlejší smlouvou o volném obchodu, jakou unie kdy uzavřela. Tomčo věří tomu, že smlouva usnadní přístup českých firem na japonský trh, byť vstup na něj obecně není jednoduchý kvůli tamním vnitřním pravidlům a vysoké soběstačnosti Japonska. "Je to skutečně velký krok vpřed, oba partneři mají velký zájem, aby to fungovalo," uvedl. Firmy, kterým se podaří na složitý japonský trh proniknout, získají výborné reference, které se dají uplatnit v dalších zemích v Asii i na jiných kontinentech, dodal.

V Japonsku je podle Tomča příležitost například pro firmy produkující zdratovnické potřeby, případně podnikatele v obranném průmyslu. Velkou příležitost skýtá i takzvaná stříbrná ekonomika, tedy služby a výroba produktů pro starší lidi. "Japonci se potýkají se stárnutím populace, hodně se tam mluví o prodloužení věku do důchodu, předpokládá se, že Japonsko jako první země na světě dosáhne v dohledné době průměrného věku dožití 95 let," vysvětlil.

Babiš letos hovořil s Abem také o možnosti navázání přímého leteckého spojení obou zemí. "Přímé spojení je závislé na výsledku jednání o letecké smlouvě mezi EU a Japonskem," konstatoval Tomčo. Linka by podle něj pomohla firmám včetně 260 společností z Japonska, které nyní v Česku působí a mají tu řadu zaměstnanců, ale podpořila by i turistickou výměnu. "Celkově znamená ulehčení kontaktů a cestování mezi oběma zeměmi," uvedl.

Česko a Japonsko od loňského listopadu spojuje také dohoda o tzv. pracovní dovolené, která umožňuje lidem od 18 do 30 let pobývat až rok v druhé zemi s možností vydělávat si tam prací. Podle Tomča je zatím brzy přínosy dohody hodnotit, příležitost bude po prvním roce. "Sledujeme to. Zatím s tím nemáme špatné zkušenosti, na konečná čísla budeme muset počkat, až uběhne potřebná doba," vysvětlil.