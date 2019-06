CPI má u hranic na Tachovsku vybudovat průmyslovou zónu 90 ha

Přimda (Tachovsko) - Devadesátihektarová zóna pro výrobu a logistiku by měla v příštích letech vzniknout v katastru pohraničního města Přimdy na Tachovsku u dálnice D5 na Německo. Developerská skupina CPI miliardáře Radovana Vítka, která skoupila pozemky poblíž osady Mlýnec, už dvakrát jednala na městském úřadu. Zatím není hotová vizualizace, řekla ČTK starostka Marie Šperková (SNK - Přimda a její obce). Pokud developer zaplní celou plochu, půjde po plzeňských Borských polích o druhý největší industriální park v Plzeňském kraji.

O zóně, kde mají být sklady, výroba, ubytování, čerpací stanice i servis vozů, bude rozhodovat stavební úřad v Boru u Tachova. Podle tajemníka radnice v Boru Miroslava Cvrka už je plocha léta schválená v územním plánu měst Bor i Přimda a navazuje na průmyslovou zónu v bývalých kasárnách ve Vysočanech, která také patří CPI. "CPI už má v držení všechny pozemky a nyní to chce realizovat. Podle Cvrka ale zatím nepožádal o územní rozhodnutí či stavební povolení.

"Na zónu už je zpracovaný regulační plán z konce 90. let a je také v našem územním plánu. Na Nové Hospodě (v nedalekém CTParku Bor, také u D5) postaví poslední halu a dál se tam stavět nesmí, a tak se musí (investoři) přesunout k nám do Mlýnce," řekla starostka, která z projektu nemá radost. Vinou této velké plánované zóny už obec nemohla do svého územního plánu vyčlenit žádnou jinou rozvojovou plochu. "Ale nemine nás to, protože kdysi vedení města regulační plán na 90 hektarů schválilo," uvedla. Město má podle krajského úřadu dvě možnosti - buď bude stavbu blokovat a o něco ji posune, nebo bude s developerem spolupracovat a pak z toho podle Šperkové může něco vytěžit obec Mlýnec, kde není voda, kanalizace ani plyn. "Budou to tam zasíťovávat a už jsme jednali o tom, že by nám to vyvedli na kraj vesnice," uvedla. CPI také slíbila pomoc se stavbou obchodního centra, protože občané jezdí až do Tachova.

Zóna, jejíž dvě třetiny mají být zastavěné halami, má vzniknout nalevo od dálnice. "Je to bývalé cvičiště po obou stranách bývalé tankové cesty směrem do kasáren Vysočany, které už patří pod Bor," řekla Šperková. Pozemky mají nyní pronajaté Němci a pěstují tam rostlinnou směs, kterou vozí do bioplynových stanic.

Podle deníku E15 bude prvním nájemcem CPI Parku Mlýnec německá firma Eissmann, výrobce kožených dílů pro luxusní vozidla. Továrna má začít vyrábět v polovině roku 2020.

"CPI začal teď na jaře záměr obnovovat," řekla starostka. Je sice dobře, že tam vzniknou pracovní příležitosti, podle ní to ale nepracující občany nepřiláká a investoři budou muset dovézt Filipínce nebo Mexičany. V Přimdě a Újezdě jsou zatím dvě ubytovny po zhruba 50 cizincích, s nimiž nejsou problémy. Přimda s devíti obcemi má katastr přes 5000 hektarů, ale jen pět procent může mít pro výrobu a sklady.