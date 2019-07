ČP Index: Nejbezpečněji se jezdí v Jihlavě a v Tachově

Praha - Mezi krajskými městy vede v posledních 15 letech v bezpečnosti silnic Jihlava, mezi okresními je to Tachov. Na opačném konci žebříčku jsou České Budějovice a Náchod. Vyplývá to z žebříčku ČP Index bezpečnosti zpracovaného Českou pojišťovnou, která jej poskytla ČTK. ČP monitoruje 13 krajských a 59 okresních měst od roku 2004. Na základě údajů z policejních statistik o počtech nehod s vážným či smrtelným zraněním sestavuje žebříček bezpečnosti.

Jihlava se na prvním místě žebříčku bezpečnosti objevila nejčastěji (šestkrát ) a za 15 let tam na silnicích vinou dopravních nehod zemřelo 13 lodí a 103 se vážně zraněnilo. To je suverénně nejlepší bilance. Do roku 2011 dosahovala dobrých výsledků i Plzeň, ta se však od roku 2012 stále častěji objevovala až v druhé polovině žebříčku, a v dlouhodobém žebříčku obsadila až osmé místo. V posledních letech se naopak zlepšila situace v Karlových Varech a v Hradci Králové.

Ze třinácti krajských měst jich během hodnoceného období na první příčce žebříčku bezpečnosti skončilo šest. Vedle Jihlavy a Plzně to byly čtyřikrát Karlovy Vary, v roce 2013 byly první Pardubice, v roce 2014 Hradec Králové a v roce 2018 Olomouc. Na poslední příčce jsou České Budějovice, předposlední místo drží Brno a o stupeň lépe skončilo Ústí nad Labem. Tato tři krajská města se na zadních příčkách žebříčku bezpečnosti umisťovala pravidelně.

Zatímco z krajských měst neudrželo čistý štít, tedy bilanci bez usmrcených a těžce zraněných při dopravních nehodách, ani jedno město, v okresních městech se to podařilo 24 z nich. Ve dvanácti městech jej udrželi opakovaně. Nejlépe si vedl Tachov, kde se to podařilo šestkrát, a za 15 let tam měly dopravní nehody za následek dva mrtvé a 11 těžce zraněných. To je nejlepší bilance ze všech okresních měst. Šestkrát udrželi čistý štít i v Rokycanech. Tam na silnicích zahynuli čtyři lidé a těžce zraněno jich bylo 15. V celkovém pořadí se Rokycany umístily na šestém místě. Pětkrát vykázali rok bez vážných nehod v Rakovníku a v Domažlicích, třikrát v Bruntále, Berouně a ve Svitavách.

Mezi 59 okresními městy skončila za Tachovem druhá Třebíč, na třetí příčce se umístily Louny. Zlepšení se týká například Svitav (29. místo), které v posledních pěti letech dvakrát zažily rok zcela bez závažných nehod. Situace se zlepšuje v Chebu (32. místo), Semilech (27. místo), Jablonci nad Nisou (40. místo), Prostějově (33. místo), Jičíně (18. místo), Táboře (22. místo) nebo Kroměříži (36. místo). Naopak nejhorší byla bezpečnost na silnicích v Náchodě. Za 15 let se umístil na posledním či předposledním místě celkem sedmkrát. Druhé od konce skončilo Ústí nad Orlicí.

Nejvíce vážných nehod se stalo v Praze. Od roku 2004 na území hlavního města zemřelo při dopravních nehodách 521 osob a 4148 se jich vážně zranilo. Po přepočtu na obyvatele je Praha celkově sedmá, tedy přesně v polovině žebříčku. V ČR jsou také tři okresní města, kde za posledních patnáct let na silnicích zahynul jediný člověk. Jsou jimi Sokolov (8. místo), Beroun (11. místo) a Prachatice (15. místo).

Pořadí za 15 let Krajské město 1. Jihlava 2. Pardubice 3. Karlovy Vary 4. Liberec 5. Olomouc 6. Hradec Králové 7. Praha 8. Plzeň 9. Ostrava 10. Zlín 11. Ústí nad Labem 12. Brno 13. České Budějovice