CovidPass nabídne aplikaci s databází testů na covid-19

Praha - Firma CovidPass do konce června spustí aplikaci se zabezpečenou databází s výsledky testů na covid-19. Ta bude sloužit jako doklad, že uživatel testem prošel a navíc v případě potřeby zajistí nejbližší testovací místo. Postupně by měla zahrnovat desítky odběrných míst s denní kapacitou přes 10.000 testů. ČTK to dnes sdělili zástupci firmy.

Bezplatná aplikace a web podle jednatele CovidPassu Marka Pavlase umožní se snadno nechat otestovat a následně se svým negativním stavem jednoduše a ověřeně prokazovat. To uživatelům pomůže běžně žít i v dobách případných omezení a zabrání šíření viru v místech, kde se bude nutné prokazovat bezinfekčností. Tedy například v jejich zaměstnání nebo při hromadných akcích.

Snadné, ale nezpochybnitelné prokazování bezinfekčnosti má spolu s tzv. chytrou karanténou pomoci vyhnout se drahým plošným opatřením a širokým karanténám. V Česku je sice aktuálně pandemie na ústupu, i nadále ale vznikají lokální ohniska nákazy, jako například nedávno v OKD nebo nyní na pražském magistrátu.

"I nyní, kdy všichni věříme, že je pandemie na ústupu, je podobný systém potřebný. Již jen z čistě preventivních důvodů je žádoucí, aby platforma, jakou je CovidPass, byla plně funkční a připravená. Díky němu bude Česká republika podstatně lépe připravena na jakoukoliv podobnou hrozbu v budoucnu," uvedl epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula.

CovidPass spolupracuje například se společností GHC Genetics, která již nyní zajišťuje dostatečnou kapacitu pro testování. GHC navíc již příští týden otevírá své odběrné pracoviště přímo na pražském Letišti Václava Havla a je připravena pružně reagovat na aktuální epidemiologickou situaci a přidávat další odběrová místa.

Systém CovidPass má potenciál vytvořit mezinárodní standard pro proces testování a následné prokazování výsledků. Bude spuštěn na konci června tak, aby lidem pomohl zjednodušit letní cestování do zahraničí.

V Česku bylo od začátku epidemie zaznamenáno přes 10.150 případů nákazy. Nemocných je aktuálně přes 2400 a více než 330 lidí zemřelo. Laboratoře denně provedou okolo 3500 testů.