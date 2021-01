Covidem se v ČR nakazilo už přes tři čtvrtě milionu lidí

Praha - Testy v Česku v pondělí potvrdily 12.860 nových případů nemoci covid-19, téměř o 2000 více než před týdnem. Novým typem koronaviru se v Česku od začátku epidemie prokazatelně nakazilo skoro 760.000 lidí. Přibližně čtyři pětiny z nich se z nemoci uzdravily. Vyplývá to ze statistik na webu ministerstva zdravotnictví. V ČR je nyní 121.500 lidí s prokázaným covidem, nejvíc od 29. října. Hospitalizovaných bylo v pondělí 6680 lidí, o 940 víc než před týdnem. Rizikový index protiepidemického systému PES dnes stoupl na 89 bodů, sedmý den zůstává v nejpřísnějším, pátém stupni pohotovosti.

Laboratoře v Česku udělaly v pondělí téměř 32.400 PCR testů na nový typ koronaviru, o 4200 více než před týdnem. Pozitivní výsledek mělo skoro 40 procent vzorků. Levnějších ale méně přesných antigenních testů bylo v pondělí provedeno přibližně 37.400.

V Česku se od konce roku znovu výrazně zhoršuje epidemická situace, mnoho nemocnic čelí náporu nových pacientů s covidem. Údaje o počtu hospitalizovaných s covidem ministerstvo zatím neaktualizovalo, poslední údaj tak pochází z neděle, kdy bylo v nemocnicích 5777 lidí s novým koronavirem, z toho 877 v těžkém stavu. Bylo to méně, než v závěru roku, kdy počty hospitalizovaných po tři dny přesáhly 6000.

S prokázaným covidem v Česku zemřelo podle posledních údajů přes 12.000 lidí. Data o pondělní úmrtnosti web ministerstva zatím neuvádí.

Rizikové skóre PES stouplo na 89 bodů, zůstává v nejhorším stupni

Rizikový index protiepidemického systému PES k dnešku stoupl na 89 bodů, sedmý den zůstává v nejpřísnějším, pátém stupni pohotovosti. Důvodem zhoršení celostátního skóre o čtyři body je rychlejší šíření nákazy mezi seniory. Zvýšil se i další ukazatel výpočtu indexu, a to počet nových případů nemoci covid-19 za posledních 14 dní v přepočtu na 100.000 obyvatel. Zjednodušené reprodukční číslo se mírně snížilo z 1,31 na téměř 1,28 a pozitivita testů za poslední týden stagnuje. Vyplývá to z údajů na <a href="https://share.uzis.cz/s/BRfppYFpNTddAy4">webu</a> ministerstva zdravotnictví.

V nejvyšším stupni jsou dál všechny kraje, nejhorší je nyní situace v Pardubickém kraji, kde se hodnota PES zvýšila na 94 bodů. O dvacet bodů nižší index mají v Plzeňském a Jihočeském kraji, což znamená na spodní hranici pátého stupně.

Podle dat ministerstva zdravotnictví se počet nových případů za posledních 14 dní v přepočtu na 100.000 obyvatel k dnešnímu dni zvýšil o 46 na 1160. Skóre PES se zhoršilo kvůli šíření nákazy mezi lidmi staršími 65 let. Za poslední dva týdny bylo mezi nimi v přepočtu na 100.000 obyvatel 991 nově nakažených, o 50 víc než předchozí den. Reprodukční číslo, které udává průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, kleslo zhruba na 1,28. Podíl pozitivních testů na nový koronavirus za posledních sedm dní zůstává na hodnotě asi 44,5 procenta.

Ministerstvo dnes oznámí nový způsob výpočtu indexu PES, podle něhož se mají v Česku řídit opatření proti šíření viru. Má zohlednit i počet hospitalizovaných pacientů s covidem. Metodika se bude měnit také kvůli antigennímu testování, které zkresluje celkovou pozitivitu provedených testů. Upraví se zřejmě i tabulka restrikcí rozdělená do pěti stupňů pohotovosti. Některé aktivity, které jsou v některých stupních nyní zakázané, by za určitých okolností byly povolené. Jednou z podmínek by mohl být negativní antigenní test.

Rizikové skóre PES k dnešnímu dni v jednotlivých krajích:

Kraj Skóre PES Stupeň pohotovosti Jihočeský 76 5 Plzeňský 76 5 Praha 80 5 Jihomoravský 81 5 Karlovarský 81 5 Olomoucký 85 5 Ústecký 85 5 Královéhradecký 89 5 Liberecký 89 5 Moravskoslezský 89 5 Středočeský 89 5 Vysočina 89 5 Zlínský 89 5 Pardubický 94 5 ČR 89 5

zdroj: ministerstvo zdravotnictví