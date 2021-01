COVID kultura II má žádosti za 819 mil. Kč, brzy se spustí další

Praha - Program COVID kultura II na pomoc lidem podnikajícím v kultuře k dnešnímu dni eviduje 5934 žádostí za 819 milionů korun. Z toho 5002 žádosti za 300 milionů korun podaly osoby samostatně výdělečně činné, 932 žádosti podali podnikatelé, kteří žádají celkem o 519 milionů korun. ČTK to dnes řekla Štěpánka Filipová z ministerstva průmyslu a obchodu. Žádosti bylo možné podávat do konce loňského roku, program má k dispozici celkem 900 milionů korun. Vláda schválila třetí výzvu programu, je v ní připravena miliarda korun, podpora by se měla rozšířit na další obory a spustit během ledna.

Třetí výzvu připravuje opět ministerstvo kultury ve spolupráci s ministerstvem průmyslu. Program by měl pomoci také podnikatelům v audiovizuálním průmyslu a pomoc pro osoby samostatně výdělečně činné by se měla rozšířit na výtvarné umělce.

Z žádostí podaných OSVČ je schváleno 3497 žádostí za 210 milionů korun, 404 žádosti za 24 milionů korun byly zamítnuty. Jednotlivci v uměleckých a odborných umělecko-technických profesích mohou žádat o jednorázovou podporu až 60.000 korun. Z téměř tisícovky žádostí podaných podnikateli je jich schváleno 46 v hodnotě 34 miliony korun, zamítnuty byly jen dvě a většina je tak v různém stadiu vyřizování.

Program COVID kultura měl umožnit podnikatelům v kultuře žádat o peníze za zbytečně vynaložené náklady. Kritizovali ho ale zástupci firem z hudebního průmyslu a také filmoví distributoři a producenti za to, že mnozí z něj čerpat nemohou. Na tento první program vláda vyčlenila 900 milionů korun, žádostí ale i po prodloužení lhůty přišlo jen 326 v objemu 121,5 milionu korun. Druhá výzva po kritice rozšířila okruh žadatelů a měla k dispozici přes 750 milionů korun.

Program COVID kultura III s další miliardou korun vláda už v prosinci schválila. Kromě toho, že by měl již na několikátý pokud pomoci také audiovizuálnímu průmyslu, je podle MK důležité ho předefinovat. Dosud měl sanovat škody, které vznikly tím, že se nemohl uskutečnit plánovaný umělecký projekt, tedy nahrazoval zmařené výdaje. Protože ale v současné době se již kulturní projekty často ani neplánují, je třeba přesně určit, za jakých podmínek se peníze budou vyplácet.