Covid hýbe s cenami zájezdů, nejvíce zdražila cesta do Oceánie

Brno - Uplynulý rok ovlivněný koronavirovou pandemií se promítá do průměrných částek, které Češi vydají za dovolené. Zatímco cena zájezdu do Rakouska nebo Keni po loňském poklesu letos stoupá, za Bulharsko nebo Maledivy lidé zaplatí méně, než byli zvyklí. Vyplývá to z dat společnosti Student Agency. U letenek poklesly z dlouhodobého hlediska ceny vnitrokontinentálních letů, zdražila se naopak cesta do Oceánie, řekla ČTK mluvčí brněnského prodejce letenek Kiwi.com Nina Černá.

Cena dovolených v některých destinacích po loňském poklesu nyní výrazně roste. "Příkladem může být Rakousko, kde jsme loni zaznamenali pokles o 16 procent na průměrnou cenu zájezdů 6121 korun. Letos průměrná zaplacená cena výrazně vzrostla, a to až o 118 procent na 13.353 korun," uvedl mluvčí společnosti Student Agency Aleš Ondrůj. Podobně je na tom Keňa, kde průměrná cena zájezdu loni klesla o šest procent a letos vzrostla o 28 procent.

U řady destinací ale pokračuje růst cen z roku 2019. Například náklady na dovolenou v Dominikánské republice loni vzrostly o 22 procent a letos o dalších 11 procent. Naopak na Slovensku ceny letos poklesly o 48 procent, v Bulharsku o 38 a v Tunisku o 20 procent. "U Exotiky jsme pokles zaplacených cen zaznamenali u Malediv, a to o devět procent na částku 53.140 korun, a Mexika na 38.728 korun, což je méně o šest procent," dodal Ondrůj.

Ceny letenek ve srovnání s obdobím před pandemií nejvíce vyrostly při první vlně loni v dubnu, kdy se lidé snažili vrátit se do svých domovských zemí. Výraznější propad nastal loni na podzim. Momentálně se ceny letenek drží ve stejné výši.

"Meziročně evidujeme pokles cen vnitrokontinentálních letů, tento propad s velkou pravděpodobností souvisí s faktem, že je to aktuálně nejjednodušší a nejméně riskantní způsob cestování. Nejvýraznější je to v rámci Afriky, dále Ameriky a Asie. Ceny evropských letů poklesly méně, zhruba o 22 procent," uvedla Černá.

Mezi kontinenty nejvíce klesly ceny u letů z Asie do Afriky, a to až o 64 procent. Z Asie do Evropy letenky zlevnily o 40 procent. "Naopak letenky z Asie do Oceánie překvapivě podražily o 111,79 procenta. Ceny letů do Oceánie se zvýšily také z dalších kontinentů, z Ameriky si cestující meziročně připlatí o 60,75 procenta více a z Evropy o 95. Z Evropy do Asie zlevnily letenky přibližně o 27 procent, zatímco do Ameriky poklesly ceny pouze o čtyři procenta a naopak do Afriky podražily o více než osm," doplnila Černá.

Počty rezervací zákazníků z České republiky podle ní od 1. února kontinuálně rostou. Nejpopulárnější jsou cesty do Kyjeva, Amsterdamu, Londýna, Paříže, Lvova, Stockholmu, Las Palmas, Tel Avivu a Malagy. Stále dominuje trend last minute. Letenku si méně než tři dny před odletem rezervuje zhruba 30 procent klientů.