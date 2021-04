ČOV uspěl s odvoláním u Vrchního soudu a chystá se na nové volby vedení

Praha - Vrchní soud v Praze označil za nezákonná obě předběžná opatření, kterými Městský soud v Praze v únoru zakázal Českému olympijskému výboru (ČOV) uspořádat volby nového vedení. Vyhověl tak odvolání ČOV, který tom informoval v tiskové zprávě. Rozhodnutí Vrchního soudu je pravomocné. ČOV se proto v nejbližších dnech chystá oznámit nový termín voleb, které by se vzhledem k měsíční lhůtě dané stanovami mohly uskutečnit do konce května.

Volby vedení ČOV napadli předseda Sdružení sportovních svazů ČR Zdeněk Ertl a předseda Autoklubu ČR Jan Šťovíček. Nelíbilo se jim, že nemohli kandidovat do výkonného výboru. Ertl napadl platnost současných stanov, Šťovíček byl přesvědčen, že mu to i aktuální pravidla umožňují. Městský soud oběma návrhům vyhověl a několik dní před volbami naplánovanými na 26. února je zakázal pořádat.

Volby nového vedení ČOV byly odloženy už potřetí. Na podzim se je nepodařilo uspořádat ani v jednom z plánovaných termín kvůli koronaviru. Současný předseda ČOV Jiří Kejval v nich má protikandidáta, Filipa Neussera nominovaného pozemním hokejem.

Už od loňského podzimu je kampaň nezvykle vyhrocená. Kejval čelil kritice ze strany protikandidáta i České unie sportu. Výtky se týkají mimo jiné Kejvalova údajného autoritativního řízení ČOV. ČUS také opakovaně napadá, že olympijský výbor zval na OH a další olympijské akce ministerské úředníky. To však ČOV považuje za běžnou praxi. Podle Kejvala útoky na ČOV začaly po vypuknutí dotační aféry v roce 2017, kvůli které stojí před soudem ČUS i její předseda Miroslav Jansta.

Terčem kritiky jsou také současné stanovy ČOV. Autor jednoho ze soudních podnětů Ertl nesouhlasí s tím, jak se vybírá zástupce neolympijských sportů ve výkonném výboru. Ten se volí na valné hromadě Českého klubu sportovních svazů, organizací a institucí (složky ČKSOI), kde loni v září uspěl šéf florbalistů Filip Šuman. Už před volbami zbytku vedení tak má jistou pozici místopředsedy ČOV.

Tehdejší neúspěšný protikandidát Šťovíček se přesto pokusil kandidovat do výkonného výboru. Byl přesvědčen, že podle současných stanov se může ucházet mezi dalšími kandidáty. Před volbami byl ale z kandidátky vyškrtnut, čemuž se bránil u soudu. "Na podzim výkonný výbor moji kandidaturu schválil. Vyjadřovala se k tomu legislativní rada ČOV, pan doktor Mlsna, který napsal jednoznačné stanovisko, že moje kandidatura má být umožněna. Stejně jako dalších kandidátů," argumentoval. Dozvěděl se, že stanovisko Petra Mlsny, který mezitím ČOV opustil, už neplatí.

Ertl se pokusil do výkonného výboru kandidovat přímo, protože se stanovami nesouhlasí. Ani on se na kandidátní listinu nedostal a rovněž se obrátil na Městský soud v Praze. Ten vydal dvě předběžná opatření zakazující pořádat volby v plánovaném termínu 26. února, ale podle odvolacího Vrchního soudu v Praze postupoval nezákonně. "Odvolací soud ve svých odůvodněních mimo jiné konstatuje, že prvoinstanční soud ve svých rozhodnutích o předběžných opatřeních zasáhl do ústavně zaručeného práva Českého olympijského výboru na spolkovou autonomii a odkazuje i na několik usnesení a rozsudků Nejvyššího soudu ČR, resp. nálezů Ústavního soudu České republiky," uvedl ČOV.

Kvůli pokračující epidemii v Česku nemělo být v únoru volební plénum, ale jen tajné hlasování v pražském sídle ČOV. Takový formát je v plánu i nyní při čtvrtém volebním pokusu. "Nový termín voleb vyhlásíme v nejbližších dnech," řekl ČTK ředitel komunikace ČOV Tibor Alföldi.