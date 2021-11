ČOV doporučí sportovcům třetí očkování, do Pekingu vypraví vlastní let

Praha - Český olympijský výbor (ČOV) doporučí sportovcům před zimní olympiádou v Pekingu třetí dávku očkování. Nad rámec pořadatelem her daných opatření chystá pro členy výpravy hodinu před odletem PCR test na koronavirus. Na základě doporučení rady expertů vypraví ČOV pro část sportovců charterový let, objedná větší letadlo a připravuje se manuál opatření.

O chystaných opatřeních, které před cestou do Pekingu přijala rada expertů lékařské komise ČOV, informovali novináře na on-line tiskové konferenci šéf výpravy a sportovní ředitel ČOV Martin Doktor a členka rady expertů a někdejší hlavní hygienička Jarmila Rážová.

"Opatření jsou tvrdá, ale chceme na to sportovce připravit. Jde nám o to, abychom našli rovnováhu, že dovezeme na hry zdravé nepozitivní sportovce, kteří budou schopni soutěžit a budou v psychické i fyzické pohodě. Sportovci jsou silní a věřím, že to zvládneme," řekl Doktor.

Všichni věří, že se poučili ze zkušenosti s charterem na letní hry do Tokia, z kterého vzešlo na koronavirus šest pozitivních členů české výpravy včetně čtyř sportovců. Šlo o plážové volejbalisty Ondřeje Perušiče a Markétu Nausch Slukovou, stolního tenistu Pavla Širučka a cyklistu Michala Schlegela.

Expertní rada, v které jsou mimo jiné epidemiologové Roman Prymula a Jiří Beran, biochemik Libor Vítek, šéfka pražské hygieny Zdeňka Jágrová či molekulární biolog Marian Hajdúch, se snaží pomoci lékařské komisi ČOV s pravidly proti covidu. "Snahou je minimalizovat riziko přenosu nákazy, protože stoprocentní vyloučení vzdušní nákazy je téměř nemožné. Míra ochrany se ale dá nastavit co nejvyšší," uvedla Rážová.

Vzhledem k pravidlům organizátorů se očekává, že všichni sportovci budou naočkovaní. Jinak by museli v Číně do třítýdenní karantény. Výkonný výbor ČOV schválil, že všichni členové realizačního týmu musí být očkovaní, sportovci teoreticky mohou žádat o výjimku. "Nemám informaci, že by měl na hry jet někdo, kdo by nebyl očkován," řekl Doktor.

Rada expertů doplnila, že ideální by pro sportovce bylo mít i třetí dávku očkování. "Byla by určitě vhodná, zajistí věší míru ochrany," řekla Rážová. Třetí dávku je možné aplikovat aktuálně šest měsíců po druhé dávce, odstup se možná v dohledné době sníží na pět měsíců. "Každý to musí řešit individuálně se svým lékařským týmem, aby neohrozil svoji přípravu," uvedla.

Podle nařízení organizátorů budou účastníci her 14 dnů před odletem zaznamenávat svůj zdravotní stav a už dodržovat určitou izolaci. Za nejdůležitější se považuje posledních pět šest dnů před cestou. "Ty jsou kritické. Apelujeme na svazy, aby se všichni co nejvíce chránili," řekl Doktor.

Pro sportovce bude náročné vše dodržet. Třeba dvojnásobná olympijská vítězka z Pchjongčchangu Ester Ledecká absolvuje 30. ledna Světový pohár v Ga-Pa a o týden později může jet obří slalom v Pekingu. "Všude, kde se bude pohybovat, by měla nosit respirátor, dodržovat hygienická pravidla a vyhýbat se davu. Je to stupidní, ale to je základ," řekla Rážová.

Kontrolní testy na koronavirus jsou povinné 96 a 72 hodin před odletem. ČOV připravuje třetí test hodinu před odletem, který každému doporučí. K dispozici by měl být na Strahově. "Byli jsme ujištěni, že přístroj umí vyhodnotit PCR test do 54 minut. Než sportovec dojede na letiště, případně počká, tak bude znát výsledek a bude mít před odbavením jistotu," řekl Doktor.

Na olympiádu nelze letět libovolným komerčním letem a existují tři druhy přepravy. Někteří využijí přesun přes tři oficiální destinace - Paříž, Tokio a Hongkong - odkud budou létat spoje. Další šancí jsou Číňany schválené aerolinky (asi dvanáct) a třetí je vypravení vlastního charteru.

Olympijský výbor plánuje vlastní let. "Charter doporučila komise," řekl Doktor. "Je nejbezpečnější, protože se dají nastavit podmínky a v manuálu, který bude expertní skupina dopracovávat, se budou řešit rozestupy, respirátory či oddělené skupiny," uvedla Rážová.

Opatření by měla být přísnější než v létě před cestou do Tokia. Především bude ČOV objednávat letadlo s větší kapacitou. "Aby se daly dodržet větší rozestupy, oddělit jednotlivé skupiny a vést větší množství materiálu," řekl Doktor. Na dodržování opatření bude lpět posádka, ale především bude na každém, jak se k cestě postaví. "Nemyslím, že by měl někdo chuť pravidla nedodržovat," uvedl Doktor.

Vzhledem k tomu, že se kvalifikační limity pro účast na olympiádě plní až do poloviny ledna, není zatím jasné, kolik sportovců speciálem poletí. S největší pravděpodobností v něm ale nebudou hokejisté působící v NHL. "Pokud nepadne jiné rozhodnutí, tak předpokládám, že poletí přímo z USA nebo Kanady a veškerá nařízení musí provést tam," řekl Doktor.

Doktor i Rážová zopakovali, že opatření směřují k minimalizaci šance nákazy covidem-19. "Všem lidem, nejen sportovcům, se snažíme vysvětit, že je třeba přerušit cestu přenosu, aby se nákaza nešířila, což nám v republice moc nejde. Olympionici jsou ale motivovaná skupina, která chce doletět do Číny zdravá," uvedla Rážová. Pokud by byl přeci jen někdo pozitivní, čekala by ho stejně jako v Tokiu izolace. "Kéž by nás to nepotkalo," prohlásil Doktor.