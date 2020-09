Coufal přirovnal opakování penalty k verdiktu z okresního přeboru

Herning (Dánsko) - Obránce Vladimír Coufal se s fotbalisty Slavie před přestupem do West Hamu rozloučil prohrou 1:4 na půdě Midtjyllandu a vyřazením v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů. Odvetu v Dánsku rozhodla v závěru za stavu 1:1 opakovaná penalta, po které cítili Pražané velkou křivdu. Coufal přirovnal výrok rozhodčích k verdiktu z okresního přeboru.

"V tak důležitém zápase jsem nic takového ještě určitě nezažil. To se může stát tak maximálně v okresním přeboru v B. třídě, že se někdo takhle ufoukne," citoval slávistický web Coufala.

Gólman Pražanů Ondřej Kolář první penaltu Soryho Kaby chytil, ale kvůli tomu, že nezůstal stát na brankové čáře, sudí po zásahu videorozhodčího nařídil pokutový kop opakovat. Z něj se už Alexander Scholz nemýlil.

"Šílené. Nevím ani, co na to říct, nemám slov. Neodehráli jsme druhý poločas tak, jak jsme chtěli. Málo jsme drželi balon a Midtjylland nakopával balony na své silné hráče vepředu. Nedokázali jsme je dostatečně presovat a pak nám dali gól na 1:1. Pak se stalo to, co jsme všichni viděli," konstatoval Coufal, jehož tým v úvodním domácím duelu před týdnem remizoval bez branek.

Bývalého hráče Liberce mrzelo, že slávisté v odvetě po úvodní brance Petera Olayinky z třetí minuty nepřidali pojišťující gól. "Měli jsme tam zajímavé situace, které nás musí mrzet, že jsme je nedohráli. Na výkon z prvního poločasu jsme ve druhém úplně nedokázali navázat. Přišel gól, pak penalta. Potom už jsme se nedokázali zvednout," prohlásil osmadvacetiletý český reprezentant.

Pražané nenavázali na účast v základní skupině Ligy mistrů z minulé sezony a čeká je Evropská liga. "Je to druhá nejprestižnější soutěž v Evropě. Já pevně věřím, že tam budeme mít větší šanci uhrát dobré výsledky a dojít třeba někam v Evropě dál," konstatoval Coufal.

Slavia se však v Evropské lize představí už bez něj. O jeho přestupu do West Hamu, za který hraje další bývalý slávista Tomáš Souček, informoval po zápase na twitteru šéf Pražanů Jaroslav Tvrdík. Coufal však ještě ve čtvrtek musí v Londýně projít zdravotní prohlídkou.