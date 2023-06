Coufal po finále v Praze popřel, že by měl spory s Barákem

Praha - Obránce West Hamu Vladimír Coufal po finále fotbalové Evropské konferenční ligy v Edenu rázně popřel, že by měl v české reprezentaci spory se záložníkem poražené Fiorentiny Antonínem Barákem. Ten schází v nominaci národního celku na červnové zápasy, podle trenéra národního mužstva Jaroslava Šilhavého kvůli nevhodnému chování v týmu. Coufal označil za nesmysl informace některých médií, že ho Barák stejně jako reprezentačního kapitána Tomáše Součka kritizoval.

"Samozřejmě, že se to ke mně z českých medií dostalo. To se k vám vždy dostane, někdo vám to pošle. Já to ale okamžitě vytěsnil z hlavy. Měl jsem v hlavě jen finále, že v něm musíme uspět. A ukázat všem pochybovačům nebo lidem, kteří tomu věřili, že jsou ještě hloupější, než jsem si myslel," řekl Coufal novinářům po středečním vítězství West Hamu 2:1.

S Barákem se po závěrečném hvizdu na trávníku stadionu v Edenu dlouze bavili. Coufal záložníka Fiorentiny, který se po porážce neubránil slzám, stejně jako Souček utěšoval. Na rozdíl od dvojice z West Hamu Barák naskočil na trávník až jako střídající hráč v nastavení.

"Co jsme si říkali, to zůstane mezi námi. Ale že si nějaký pán v nějakém médiu vycucá z prstu, že Tonda nás kritizoval. Já se ho na to ptal a samozřejmě to není pravda. Nevím, kde se to vzalo, jestli nás chtěl někdo rozhodit před finále... Tenhle pán u mě ztratil veškerý respekt, i ten zbytek, co měl. Je to prostě nechutné," dodal Coufal.

Barák dosud za reprezentační "áčko" odehrál 37 zápasů s bilancí osmi branek a podle počtu startů je třetím nejzkušenějším členem aktuálního kádru. Trenér Šilhavý v minulém týdnu nechtěl specifikovat důvody, proč tvořivého záložníka tentokrát nepovolal. Uvedl pouze, že nešlo o okamžité rozhodnutí a že hlavním hodnotou v reprezentaci je tým. Barák v rozhovoru pro ČT sport před finále nechtěl svou situaci v národním mužstvu komentovat.