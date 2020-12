ČOI: Obchody mohou prodávat o Vánocích, zákaz má v nouzi výjimku

Praha - Obchody s provozovnami nad 200 metrů čtverečních mohou mít letos o vánočních svátcích otevřeno. Zákon o prodejní době z roku 2016 to sice zakazuje, ve stavu nouze ale počítá s výjimkou. Upozornila na to Česká obchodní inspekce. Zdůraznila zároveň, že nadále platí veškerá opatření vlády a ministerstva zdravotnictví. Nouzový stav platí v Česku od 5. října a po několika prodlouženích potrvá do 22. ledna. Od neděle 27. prosince se v Česku zpřísní protikoronavirová opatření, obchody budou moci prodávat jen základní potřeby.

Omezení prodeje o vybraných svátcích upravuje zákon o prodejní době v maloobchodě platný od konce roku 2016. Zákaz se vztahuje kromě vánočních svátků 25. a 26. prosince také na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září a 28. října. Na Štědrý den je prodej v maloobchodě zakázán od 12:00. "Jenže tento zákon též počítá právě s výjimkou ve stavu nouze. Zjednodušeně řečeno - zákon o prodejní době v maloobchodě po dobu nouzového stavu 'neplatí'," uvedl dnes mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Veškerá opatření vlády a ministerstva zdravotnictví týkající se maloobchodu ale dále platí, doplnil mluvčí. Do neděle v ČR platí opatření odpovídající čtvrtému stupni rizik protiepidemického systému (PES). Vláda pro tento stupeň už dříve udělila maloobchodu výjimku, v provozu mohou být všechny obchody bez omezení sortimentu. Platí v nich limit 15 metrů čtverečních na jednoho zákazníka a nutnost dodržovat hygienická opatření.

Po vánočních svátcích se od neděle 27. prosince opatření zpřísní a obchody budou muset být až na výjimky zavřené. Otevřené budou moci být například prodejny potravin, drogerie, léků, galanterie, pohonných hmot či potřeb pro chovatele. V supermarketech bude možné prodávat jen výrobky povolené pro prodej v malých obchodech, tedy ne třeba hračky, boty či oblečení.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes na tiskové konferenci po zasedání vlády uvedl, že neděle bude tentokrát v pátém stupni dnem, kdy mohou mít obchody otevřeno. Zavřeno ale bude muset být ve sváteční dny. Vláda vysloveně uvedla, že prodej na Štědrý den dopoledne umožní.