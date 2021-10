Coca-Cola otevřela v Kyjích nový automatizovaný sklad za půl miliardy

Praha - Coca-Cola HBC ČR a Slovensko v pražských Kyjích zprovoznila nový automatizovaný sklad za zhruba půl miliardy Kč. Sklad stojí na více než 9000 metrech čtverečných, řekli dnes zástupci firmy při slavnostním otevření. Doba stavby od poklepání na základní kámen do pilotního, ale již plného provozu, trvala 15 měsíců. Za poslední čtyři roky firma investovala do svých provozů a kanceláří dvě miliardy Kč.

Sklad má skoro 22.000 paletových míst, je vysoký 20 metrů. Podle firmy jde o jeden z nejmodernějších skladů společnosti v Evropě a jeden z nejmodernějších skladů v ČR vůbec. Má unikátní systém expedice, tzv. "just in time", tedy přesně v daný čas. Systém tak připravuje náklady ve chvíli, kdy je zákazníci potřebují.

"Projekt byl nastartovaný v roce 2017, poté co jsme se ho snažili realizovat už v letech v letech 2011 a 2012," řekl ředitele dodavatelského řetězce Jan Turek. Podle něj společnost nyní vyslechla a zohlednila všechny připomínky okolních městských částí. Výsledkem bylo odhlučnění, ale také stavba mokřadu se suchým poldrem. To potvrdil také místostarosta městské části Praha 14 Radek Vondra (TOP 09). Podle něj byl projekt v roce 2011 naddimenzovaný, sklad měl být dvakrát tak vysoký a firma tehdy nevystupovala přívětivě. "V roce 2011 jsme vám říkali: Chráníme vás před vámi samotnými," dodal Vondra. Firma od té doby začala podle něj s městskou částí spolupracovat, podílí se také na dalších projektech.

Podle generálního ředitele firmy Dana Timotina je tato stavba symbolem odhodlanosti, protože se o výstavbě rozhodlo před koronavirovou pandemií.

Firma investovala od roku 2017 v Česku zhruba dvě miliardy korun. V posledních letech šlo například o 650 milionů korun do tří linek, v Praze začala vyrábět pro střední Evropu tzv. rostlinné nápoje pod značkou AdeZ, desítky milionů Kč vložila do sirupárny. Firma předloni spustila také novou linku na plastové lahve, která dokáže vyprodukovat 56.000 litrů za hodinu. "Vyšší kapacita linky umožní flexibilitu a lepší plánování a sníží závislost českého a slovenského trhu na dovozu produktů Coca-Cola z jiných zemí," uvedla již dříve společnost. Linka snížila spotřebu vody ve výrobě.Coca-Cola působí na českém trhu od roku 1991, na Slovensku od roku 1993. Společná operační jednotka, která vznikla před 11 lety, patří do skupiny Coca-Cola Hellenic operující v 28 zemích Evropy, Asie a Afriky.

Firmě Coca-Cola HBC Česko a Slovensko loni meziročně klesl zisk o 89 procent na 40,3 milionu korun po předloňských 366 milionech Kč. Čistý obrat firmy se v roce 2020 proti předchozímu roku snížil o 15,3 procenta na 6,8 miliardy Kč. Loňský rok podle ní výrazně poznamenala pandemie covidu-19, kdy byly zavřené restaurace a podobné provozy.