Co získáme, když si dopřejeme měsíc bez alkoholu?

Paříž - Sex, spánek, energie... To vše může změnit jeden měsíc bez alkoholu. Výzvy k Dry January (suchý leden) následuje od roku 2013 mnoho Britů. Spočívá v tom, že se během prvního měsíce v roce nevypije ani kapka alkoholu. O tom, jaké jsou příznivé účinky této abstinence, napsal francouzský deník Le Figaro.

Dry January v Británii, Tournée Minérale v Belgii... Tyto dvě akce, které se konají v lednu a v únoru, mají společné to, že se celý měsíc nepije alkohol. Ve smartphonu si můžeme nastavit aplikaci, na níž se dočteme, co dělat, objevíme recepty na mocktails (koktejly bez alkoholu), a můžeme se tak připojit k několika milionům Britů, kteří se akce každoročně účastní. Že tato iniciativa stojí za to, potvrzuje studie Sussexské univerzity. "Jeden měsíc stačí, abychom viděli příznivé účinky na fyziologii a na zdraví," uvádí Mickaël Naassila, prezident Francouzské společnosti pro léčbu alkoholismu.

Studie zdůrazňuje, že po měsíci abstinence člověk získá lepší kontrolu nad svou konzumací alkoholu, pocítí příliv energie a zlepší se mu kvalita spánku. Z hlediska kvality života pozorujeme globální pozitivní efekt, jestliže pijeme méně. Když zredukujeme konzumaci alkoholu nebo ho vůbec přestaneme pít, má to rovněž pozitivní vliv na krevní tlak a na sexuální funkci.

Podle britské studie pozoroval více než každý druhý účastník po měsíci abstinence zlepšení kvality pokožky a váhový úbytek. Dermatoložka Elisabeth Berrissoulová vysvětluje, že alkoholické nápoje působí jako diuretikum, a mohou tak přispět k matnému vzhledu pleti, k vráskám kolem očí a ke snížení elasticity pokožky.

Alkoholické nápoje rovněž obsahují kalorie, a to sedm kalorií na gram alkoholu. Pokud je konzumujeme, zvyšuje se glykémie a produkce inzulínu. Jestliže pijeme alkohol trvale, může to přispět k rozvoji rezistence vůči inzulínu. To je jeden z rizikových faktorů steatózy, poškození tkáně jater, které vede k jejich ztučnění.

Zkrátka každé popíjení alkoholu představuje zdravotní riziko. Ať už jsme malí nebo velcí pijáci, je vždy lépe spotřebu alkoholu snížit. Kampaň jako je britský suchý leden nás vede k tomu, abychom přemýšleli o tom, že pití alkoholu není normální. Je třeba o tom uvažovat, jako jsme uvažovali o kouření, neboť jakékoli pití není bez rizika pro zdraví.

Mickaël Naassila zdůrazňuje, že suchý leden, který se každoročně opakuje, nemůže být neužitečný. Podle francouzské Agentury pro veřejné zdraví a francouzského Národního institutu proti rakovině se doporučuje, aby muži a ženy nepili více než dvě sklenky vína denně a ne více než deset sklenek za týden.