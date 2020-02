Co čekat od studentského účtu? A má vůbec smysl si ho zakládat?

V posledních době se poměrně hodně skloňuje pojem „studentský účet“. S rozšířením nabídky plnohodnotných bankovních služeb mladým lidem od 15 let se postupně začala rodit i kategorie speciálních účtů pro studenty, které jim mají sloužit nejen k odkládání kapesného, peněz z brigád či stipendií, ale také jako účinný nástroj pro osvojení si finanční gramotnosti v praxi útlého mládí. Co nabízejí současné studentské účty a má smysl je v 15 letech zřizovat, když jsou k mání klasické běžné účty již od 18 let?

V čem se studentské účty shodují s těmi běžnými?

Hlavní parametry studentských účtů můžete pohodlně najít na webu Hyperfinance.cz, který funguje jako srovnávač finančních produktů. I zde zjistíte, že se studentské účty s těmi běžnými v lecčem shodují, ale mají i své odlišnosti. Ze srovnání studentských účtů můžeme shrnout následující:

Základní služby poskytované bankou jsou na účtech běžných i studentských naprosto stejné. Studentské konto je plnohodnotným účtem, který má úplné online bankovnictví a se kterým se dají provádět všechny běžné platební transakce.

Na účet mohou peníze tedy nejen chodit, ale student - majitel účtu může zadávat platební příkazy, vytvářet inkasa, trvalé příkazy, založit si k účtu účet spořicí, platit kartou v kamenných obchodech i na internetu, vybírat z bankomatu v ČR i v zahraničí, vkládat hotovost ve vkladovém automatu nebo na pobočce, zadávat a přijímat zahraniční platby, plus další služby s účtem běžně spojené.

V čem jsou odlišnosti běžného a studentského účtu?



Vzhledem k tomu, že se většina služeb běžných a studentských účtů shoduje, na první pohled to nevypadá, že by mělo smysl si studentské konto zakládat. Ale ukážeme si, že najdeme i velké rozdíly mezi účtem studentským a běžným. A právě tyto rozdíly jsou důvodem k otevření studentského konta co nejdříve po dovršení 15 let.

Bankovní účty pro studenty totiž často nabízejí:

vyšší úročení než běžný účet

vedení účtu zdarma a bez podmínek

zdarma alespoň několik měsíčních výběrů z bankomatů, a to jak v ČR, tak i v zahraničí

zdarma bývají i příchozí platby ze zahraničí

na platební (debetní) kartu se někdy vztahují bonusové programy

banky čas od času přijdou s odměnami za založení účtu nebo za pravidelné vklady, případně za platné mezinárodní studentské karty

zdarma slevové karty pro majitele studentských kont



Hlavně jsou však studentská konta bezpečnou službou pro každého mladého člověka do 18 let, protože s nimi nelze spojit žádné úvěry, přečerpání a ani kreditní kartu. Díky tomu si mohou být rodiče studentů jistí, že se jejich děti nezamotají do dluhů, ani když budou mít vlastní bankovní účet, do kterého rodiče nebudou moci zasahovat. Naopak se naučí zacházet s vlastními financemi alespoň tak, jak to doporučuje Ministerstvo financí ČR ve svém Standardu finanční gramotnosti, který stanovuje cílovou úroveň orientace na finančním trhu pro žáky základních a středních škol.

Do kolika let lze založit studentský účet a na jak dlouho?

Studentské účty je nutné stihnout založit v rozmezí od 15 let do 18 let. K založení vyžadují některé banky vedle občanského průkazu též potvrzení o prezenčním studiu, ale najdou se i banky, které nabídnou účty pro mladé, aniž by museli být studenty. Z toho mohou čerpat výhody i ti studenti, kteří nejsou v prezenční formě studia, nýbrž pouze ve formě kombinované.

Pokud je studentské konto vázáno jen na věk svého majitele, pak se v den narozenin, kterými dovrší hraniční věk, přemění na běžný účet pro zletilé klienty. Hraničním věkem bývá u studentských účtů 26 let, někde i 30 let, u účtů pro mladé, aniž by museli studovat, je hraničním věkem často 18 let. Ukončení studia některé banky řeší převedením na účet běžný, jiné automaticky vedou účet jako studentský až do dovršení hraničního věku jeho majitelem, pokud ten si nepřeje jinak.

Potřebuje nezletilý student souhlas rodičů k založení účtu?

Jednou z velkých výhod těchto účtů je i fakt, že k jejich založení stačí jen občanský průkaz, případně ještě potvrzení o studiu. Souhlas rodičů totiž u zakládání bankovního účtu pro studenty nebo pro mladé od 15 do 18 let není vůbec potřeba. Jde proto o skvělou možnost pro všechny mladé lidi, jak udělat první kroky k osamostatnění se. Do účtů totiž rodiče nemohou ani nijak zasahovat, k většině z nich není možné zřídit disponibilní právo.