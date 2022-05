CNN: Putin by 9. května mohl vyhlásit Ukrajině oficiálně válku

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin by mohl oficiálně vyhlásit Ukrajině válku, a to již 9. května, kdy se v Rusku slaví vítězství nad nacistickým Německem. Podle stanice CNN si to myslí někteří američtí a další západní představitelé. Tento krok by Putinovi umožnil nařídit plnou mobilizaci ruských záložníků.

Putin se podle západních představitelů nejspíše bude snažit využít symbolického významu, který v Rusku představuje svátek 9. května, kdy si země připomíná porážku nacistického Německa v roce 1945 a pořádá impozantní vojenskou přehlídku na Rudém náměstí v Moskvě. V tento den by mohl Putin buď oznámit vojenské úspěchy na Ukrajině nebo poukázat na velké vyostření konfliktu. Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price v pondělí řekl, že existuje "dobrý důvod se domnívat, že Rusové udělají vše pro to, aby 9. května využili k propagandistickým účelům".

Jedním ze scénářů podle CNN je, že šéf Kremlu vyhlásí oficiálně válku. K této možnosti se minulý týden přiklonil britský ministr zahraničních věcí Ben Wallace v rozhovoru s britskou rozhlasovou stanicí LBC. Invazi na Ukrajinu zatím ruské vedení označuje za "speciální vojenskou operaci" a tvrdí, že jejím cílem je denacifikovat sousední zemi.

"Nebyl bych překvapen, ale nemám o tom informace, kdyby (Putin) v tento květnový den prohlásil 'Nyní jsme ve válce se světovými nacisty a je třeba hromadná mobilizace ruského lidu'," řekl Wallace. "Myslím, že se pokusí posunout od své 'speciální operace'," doplnil britský ministr.

Podle ruských zákonů by vyhlášení války Putinovi umožnilo mobilizaci záložníků a odvody branců, připomněla CNN. Rusko se pravděpodobně potýká s nedostatkem lidské síly, zatímco se snaží získat kontrolu nad částmi ukrajinského východu a jihu.

Další možností podle CNN je, že Putin 9. května učiní kroky pro připojení separatistických regionů na východě Ukrajiny nebo vyhlásí plné ovládnutí Mariupolu na jihovýchodě země. Americký velvyslanec při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) Michael Carpenter v pondělí upozornil, že podle "vysoce důvěryhodných" zpravodajských informací se Rusko chystá "někdy v polovině května" připojit separatistické republiky. Podle Carpentera existují také náznaky, že se Moskva chystá vyhlásit "lidovou republiku" v ovládnutém městě Cherson na jihu Ukrajiny a posléze připojit i ji.