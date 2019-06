CNN: KFC se poohlíží po rostlinných alternativách kuřete

New York - Trend proteinů založených na rostlinné bázi je tak silný, že o něj projevuje zájem i řetězec rychlého občerstvení KFC, napsal zpravodajský server CNN.

"Maso bez masa" zatím fast-foodové řetězce používají jen jako alternativu hovězího nebo klobás. Ale pokud se někdy tato móda rozšíří na kuřata rostlinného původu, plánuje KFC vyzkoušet ve svých provozovnách zařazení pokrmu obsahujícího rostlinný protein.

"Zatím kuřata nevidíme jako velkou součást tohoto trendu," řekl CNN šéf provozu KFC v USA Kevin Hochman. "Ale rozhodně ho se zájmem sledujeme a setkáváme se s velkými dodavateli alternativních produktů, abychom pochopili tento trh a to, kam míří."

Zákazníci mají čím dál tím větší zájem o konzumaci rostlinných proteinů - jak ze zdravotních, tak z ekologických důvodů. A trh pro proteiny podobné masu se rozrůstá.

Do roku 2023 by americký trh s masovými náhražkami mohl vzrůst na 2,5 miliardy dolarů (asi 56,6 miliardy korun) v porovnání s 1,4 miliardami dolarů v loňském roce, uvedla společnost pro průzkum trhu Euromonitor International. Celosvětově by podle jejích odhadů mohl trh stoupnout ze zhruba 18,7 miliardy dolarů v roce 2018 na 23 miliard v roce 2023.

"Pokud se drůbeží maso rostlinného původu stane běžnějším a my budeme mít pocit, že je to pro naše zákazníky správné, pak to rozhodně vyzkoušíme," řekl Hochman.

Mluvčí KFC v prohlášení uvedl, že KFC v USA zatím nemá v plánu testovat maso rostlinného původu nebo masové alternativy. "Jsme si nicméně vědomi sílícího průmyslového odvětví a bedlivě tento trend sledujeme, abychom se o něm dozvěděli tolik, kolik můžeme," dodal.

Jiné řetězce rychlého občerstvení se už ale na tomto trendu falešného masa vezou. Burger King letos spouští celonárodně bezmasou verzi Whoppera. Bezmasé karbanátky do Whopperů pro něj vyrábí firma Impossible Foods. Bezmasé burgery prodávají i další řetězce, jako je Bareburger, White Castle a Carl's Jr..

Prodejci burgerů ovšem nejsou jediní, kdo dodávají proteiny na bázi rostlin na své jídelníčky. Mexický fastfoodový řetězec Qdoba používá proteiny firmy Impossible a restaurace Little Caesars před časem oznámily, že testují pizzu s masovou náhražkou Impossible.

V Kanadě testuje Tim Horton's tři snídaňové sendviče s klobásami rostlinného původu, které pro ně vyrábí konkurent Impossible Foods, firma Beyond Meat (BYND).

Jiné řetězce rychlého občerstvení zatím - stejně jako KFC - jen opatrně vyčkávají. Výkonný ředitel firmy McDonald's Steve Easterbrook řekl CNBC, že firma zatím tento trend "zkoumá". "Snažíme se ho lépe pochopit," uvedl. "Bedlivě ho sledujeme," dodal s tím, že si nemyslí, že zájem o proteiny na rostlinné bázi je jen přechodným módním výstřelkem.