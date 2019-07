CNBC: Spor mezi Japonskem a Koreou může zdražit chytré telefony

Soul/Tokio - Eskalace napětí mezi Japonskem a Jižní Koreou přináší obavy z narušení důležitého globálního dodavatelského řetězce ve výrobě polovodičů a zesiluje obavy o další vývoj už zpomalující světové ekonomiky. Sousedící země jsou součástí komplexní a úzce propojené sítě zemí, které přispívají k výrobě elektronických přístrojů jako jsou chytré telefony a laptopy. Na začátku tohoto měsíce však Tokio nečekaně zavedlo přísnější kontrolu jedné části z této sítě, a to dodávek některých důležitých chemikálií z Japonska do Koreje. To nyní ohrožuje celou výrobu, píše server CNBC.

Japonsko zakázalo vývoz tří důležitých chemikálií, které používají jihokorejské firmy k výrobě polovodičů a obrazovek a které jsou důležité při výrobě některých komponent, jako jsou paměťové čipy, mikroprocesory a integrované obvody. Ty lze nalézt v mnoha moderních elektronických výrobcích. Vzhledem k širokému využití polovodičů jsou firmy, které je testují a vyrábějí, často považovány za ukazatel zdraví globální ekonomiky.

Celosvětový prodej polovodičů se loni podle výzkumné společnosti Gartner zvýšil o 12,5 procenta na 474,6 miliardy USD (téměř 11 bilionů Kč). Dosavadní vývoj naznačuje, že letos prodej klesne a několik velkých polovodičových firem už kvůli slábnoucí poptávce snížilo odhady zisku na letošní rok.

Čína a Spojené státy spolu už rok vedou obchodní válku, která utlumila výhled globálního růstu. Nynější zintenzivnění napětí mezi Japonskem a Jižní Koreou by mohlo věci dál zhoršit.

"Nynější obchodní spor mezi Japonskem a Jižní Koreou může mít vážné dopady na globální polovodičový průmysl, pokud nebude možné v blízké době najít řešení," uvedl hlavní ekonom pro oblast Asie a Tichomoří Rajiv Biswas z konzultační společnosti IHS Markit.

Tokio odůvodnilo omezení vývozu tří důležitých chemikálií do Jižní Koreje nevhodným nakládáním s nimi. Některé zprávy upozorňují, že tyto chemikálie mohou být zneužity k vojenským účelům. Podle nového nařízení musejí japonští vývozci těchto chemikálií žádat o povolení pokaždé, když je chtějí poslat do Koreje. Celý proces může trvat 90 dní. Kromě toho Tokio plánuje zrušit pro Koreu některé výhody v obchodě, například odstranění z takzvaného bílého seznamu zemí, které Japonsko považuje za důvěryhodné. To by znamenalo, že japonští vývozci by potřebovali licenci na dodávky 850 položek do Koreje, které se mohou používat i při výrobě zbraní, upozornila IHS Markit.

Japonsko se na celkových dodávkách tří dotčených chemikálií podílí 70 a 90 procenty. Dominance země u těchto chemikálií tak způsobí, že pro jihokorejské firmy bude obtížné najít jiné zdroje. I kdyby se jim to podařilo, mohou narazit na problémy s kvalitou nebo s dostatkem dodávek pro svoji potřebu, upozornili ekonomové konzultační firmy Oxford Economics Lloyd Chan a Šigeto Nagai.

Korea je domovem polovodičových gigantů Samsung Electronics a SK Hynix, které se loni na celosvětových dodávkách komponent pro výrobu paměťových čipů podílely 61 procenty. Narušení výroby může být špatnou zprávou pro jejich zákazníky, mezi které patří například firmy Apple a Huawei. Podle analytiků banky Citigroup mají obě firmy nyní vysoké zásoby, na které se mohou spolehnout. Pokud se však jejich zásoby sníží a nepodaří se jim najít alternativní dodavatele chemikálií, mohou mít výrobci čipů problémy s dodržením termínů dodávek.

Biswas varoval, že dlouhodobé narušení vývozu důležitých chemikálií z Japonska do Koreje může způsobit celosvětově nedostatek dodávek paměťových čipů. Na dodávkách z Jižní Koreje jsou závislé i Spojené státy a Čína. Výsledkem toho pak bude růst cen. Mohou tak zdražit servery, mobilní telefony, osobní počítače a řada výrobků spotřební elektroniky po celém světě.

Spor mezi Japonskem a Koreou přichází v době, kdy ekonomickou aktivitu po celém světě tlumí obchodní napětí mezi USA a Čínou. Pokles už zasáhl mnoho ekonomik závislých na obchodu, včetně Japonska a Koreje. To je také důvod, proč někteří analytici uvádějí, že neočekávají eskalaci konfliktu, která by hospodářství obou zemí poškodila ještě více. Analytik konzultační firmy The Economist Intelligence Unit Waqas Adenwala navíc upozornil, že obě ekonomiky jsou úzce propojené a případné zásahy Japonska vůči Koreji by vedly k vzájemné destrukci.