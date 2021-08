CNBC: Rusko zpomalilo dodávky plynu do Evropy, možná kvůli Nord Streamu 2

Londýn - Rusko v posledních týdnech zpomalilo dodávky zemního plynu do Evropy. Vyplývá to z analýzy společnosti ICIS, o které dnes informuje server televize CNBC. Důvody tohoto kroku jsou nejasné, podle některých analytiků by ale mohla existovat souvislost s plánovaným spuštěním provozu kontroverzního plynovodu Nord Stream 2. Ten má po dně Baltského moře přivádět zemní plyn z Ruska do Německa, a zdvojnásobit tím kapacitu potrubí, které je v provozu od roku 2011.

"Je to proto, že (státem vlastněný ruský plynárenský gigant) Gazprom se připravuje na spuštění Nord Streamu 2," uvedl analytik Tom Marzec-Manser ze společnosti ICIS. Gazprom podle něj doufá, že díky tomuto postupu získá lepší pozici pro spuštění plynovodu, který čelí kritice ze strany Spojených států i některých evropských zemí. "Pokud bude méně plynu než obvykle, mohlo by to proces (spuštění plynovodu Nord Stream 2) usnadnit," uvedl analytik.

Gazprom nicméně tvrdí, že zpomalení dodávek plynu je pouze důsledkem sezonních faktorů.

Dodávky plynu z Ruska do Evropy se nezvyšují tak, jak se vzhledem k dlouhé zimě, zvýšení poptávky a růstu cen čekalo, řekl ČTK analytik společnosti ENA Jiří Gavor. Gazprom se podle něj dokonce nezúčastnil aukce na dodatečnou přepravu plynu přes Ukrajinu, ačkoli jsou z technických důvodů nižší také dodávky z Norska. "Může to být strategický, taktický důvod, aby se Nord Stream 2 spustil tak, že evropský trh další kapacitu nadšeně přivítá," podotkl Gavor.

Podle společnosti ICIS klesl v polovině srpna objem dodávek v nejzápadnějším bodě plynovodu Jamal na 20 milionů krychlových metrů denně ze 49 milionů na konci července. Obvykle přitom objem dodávek dosahuje 81 milionů krychlových metrů denně, píše CNBC. Plynovod Jamal vede z Ruska přes Bělorusko a Polsko do Německa.

Analytička Kristine Berzinaová z organizace Alliance for Securing Democracy uvedla, že nynější pokles dodávek, který přispívá k růstu cen plynu v Evropě a ze kterého těží Moskva, je v první řadě obchodní taktikou. "Také to ale Evropě ukazuje, jak závislá je z hlediska plynu na Moskvě," dodala.

Ceny plynu v Evropě se od začátku letošního roku více než zdvojnásobily. Podle ukazatele ICIS TTF se cena 16. srpna dostala až na 47,86 eura (1222 Kč) za megawatthodinu (MWh), což byl od začátku roku vzestup o více než 116 procent. Odráží to napjatou situaci na trhu, kdy Evropa čelí mimořádně nízkým zásobám zemního plynu, zatímco v Asii a Jižní Americe narůstá poptávka po zkapalněném plynu (LNG).

Gazprom minulý týden uvedl, že ještě v letošním roce hodlá prostřednictvím plynovodu Nord Stream 2 přepravit do Evropy 5,6 miliardy krychlových metrů zemního plynu. Po této zprávě se cena plynu podle ICIS TTF pohybovala kolem 43,20 eura za MWh.

Gavor i Vladimír Štěpán z poradenské firmy ENAS předpokládají, že po spuštění Nord Streamu 2 ceny opět klesnou. Podle Štěpána už to ale nebude na úrovně před začátkem letošního zdražování. Plynu je sice dost, ale na trhu panuje nervozita, řekl Štěpán. Obchodníci proto podle něj na příští rok preventivně nastavují vyšší ceny, protože cenový vývoj je velmi nejistý.

Projekt Nord Stream 2, který je nyní hotov z 99 procent, dlouhodobě kritizují Spojené státy, protože plynovod podle nich zvýší politický a ekonomický vliv Ruska na Evropu. Trasa plynovodu navíc obchází Ukrajinu, která tak zřejmě přijde o poplatky za tranzit ruského plynu.

Washington ale v červenci uzavřel s Berlínem dohodu, která má dokončení plynovodu umožnit. Obě země se v rámci dohody zavázaly, že uvalí na Rusko sankce v případě, že Moskva plynovod využije jako politickou zbraň. Berzinaová nicméně vyjádřila pochybnosti ohledně toho, jak budou USA a Německo stanovovat, že tak Rusko činí.

"Bude za zbraň považován pomalý růst cen plynu s geopolitickým pozadím? Nebo budou za zbraň považována pouze dramatická přerušení (dodávek)?" uvedla. "Evropa bude jako žába ve vařící vodě, která si problém uvědomí, až když bude příliš pozdě," dodala. "Rusko má velký prostor k vytváření scénářů, které budou pro Evropu bolestivé, ale nepřekročí kritickou mez. Pro Rusko to bude výhodné finančně i politicky," upozornila.

Nord Stream 2 má do Evropy transportovat 55 miliard metrů krychlových zemního plynu ročně,. Plyn z projektu Nord Stream 2 má využívat i Česká republika, která se na něj napojí prostřednictvím nového plynovodu Eugal.