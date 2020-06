ČNB zrušila další z limitů pro hypotéky

Praha - Česká národní banka zrušila pro posuzování žádostí o hypotéku limit pro poměr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů proti celkovému čistému měsíčnímu příjmu (DSTI). Od dubna činil 50 procent. Zároveň banka ponechala poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (LTV) na 90 procentech. ČNB o tom dnes informovala na tiskové konferenci poté, co bankovní rada projednala Zprávu o finanční stabilitě 2019/2020. Poměr výše dluhu a čistého příjmu žadatele o úvěr (ukazatel DTI) zrušila ČNB již v dubnu.

"Naše dnešní rozhodnutí o zrušení limitu ukazatele DSTI by nemělo být pro nikoho překvapením. Vždy jsme říkali, že limity budeme používat v době zvyšování rizik pro stabilitu finančního systému v České republice, ale ve špatných časech je zmírníme, nebo dokonce zrušíme. Limit ukazatele LTV jsme prozatím při vědomí pokračujícího nadhodnocení cen rezidenčních nemovitostí ponechali v platnosti," uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok.

V případě ukazatele LTV mohou banky nadále uplatnit pětiprocentní výjimku pro hypotéky s vyšším ukazatelem LTV.

Nadhodnocení ceny bytů ke konci loňského roku činilo podle ČNB 15 až 25 procent. Proti předchozímu odhadu z poloviny loňska tak dále mírně vzrostlo. Dostupná neoficiální data za první měsíce letošního roku podle centrální banky naznačují, že opatření proti pandemii prozatím významněji neovlivnila ceny rezidenčních nemovitostí. "Vzhledem k nepříznivému vývoji v reálné ekonomice však vzniká potenciál pro jejich pokles v příštích čtvrtletích," uvedla ČNB.

K omezením hypotečního trhu vedl ČNB v minulosti právě rychlý růst cen nemovitostí i objemu úvěrů na bydlení. Banka se obávala, že v případě zhoršení ekonomického vývoje by se mohla řada domácností s hypotékou dostat do problémů se splácením, což by se dotklo následně i bank.

Veškerá omezení hypoték ze strany ČNB mají podobu doporučení bankám, protože dosud neexistuje zákon, jímž by si ČNB mohla tato pravidla vynutit. Banky se nicméně těmito doporučeními většinou řídí. Novelu Sněmovna projednává. Právní závaznost dodržování limitů ukazatelů je podle ČNB zásadní pro zajištění rovných podmínek na trhu a zabránění nekalé konkurenci.

ČNB zároveň dnes upozornila poskytovatele úvěrů, aby považovali úvěry za velmi rizikové, pokud se dostanou u zrušených limitů nad jejich dříve stanovenou úroveň. "Poskytovatelé by měli takové úvěry poskytovat s vysokou obezřetností, a to klientům, u nich lze předpokládat vysokou pravděpodobnost bezproblémového splácení," uvedla banka.